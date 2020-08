Prolongement de l’A35: «ça va sauver plusieurs vies», dit le maire de Saint-Sébastien

Le prolongement de l’autoroute 35 entre Saint-Sébastien et Saint-Armand, en Montérégie, sauvera assurément des dizaines de vies, croit un maire de la région.

Les travaux visant à achever ce nouveau tronçon de 8,9 kilomètres donneront une alternative plus «sécuritaire» aux automobilistes qui n’avaient d’autre choix que d’emprunter la route 133 pour se rendre de Saint-Sébastien à Saint-Armand.

Cette «route de la mort» a d’ailleurs été le théâtre de nombreux accidents mortels au cours des dernières années dans le secteur.

«On les compte par dizaines», a laissé tomber le maire de la municipalité de Saint-Sébastien, Martin Thibert, qui est également pompier volontaire depuis 10 ans dans cette petite localité située à quelques kilomètres seulement de la frontière américaine.

«On a vu des enfants décédés, personne ne veut voir ça. Ce sont des visions d’horreur.

J’ai connu plusieurs pompiers qui se sont déplacés sur un accident comme ça et qui ont ensuite donné leur démission», a raconté M. Thibert.

Selon lui, la première phase des travaux de prolongement de l’autoroute 35 qui avait permis de relier Saint-Jean-sur-Richelieu à Saint-Sébastien s’est avérée extrêmement positive par rapport au bilan routier.

«À ma connaissance, on n’a eu aucun mort dans les dernières années sur ce bout d’autoroute», a-t-il affirmé.

«Le prolongement de la 35 entre Saint-Sébastien et Saint-Armand va clairement sauver des vies», a-t-il ajouté.

Les travaux sur ce tronçon d’un peu moins de neuf kilomètres sont en cours et devraient être achevés d’ici 2023.

Ce projet représente un investissement de 222,9 millions $, qui inclut une contribution de 82 millions $ du gouvernement fédéral.

«La réalisation de cette avant-dernière phase du projet de l’autoroute 35 est une étape de plus vers la finalisation de ce lien économique essentiel de près de 500 km entre Montréal et Boston, a dit jeudi en conférence de presse le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel. Une fois terminé, ce corridor facilitera les déplacements, le transport des marchandises, les échanges commerciaux et le tourisme au Québec.»

La quatrième et dernière phase du projet, soit le parachèvement de l’autoroute 35 de Saint-Armand jusqu’à la frontière américaine – un tronçon de 4,5 kilomètres – devrait s’amorcer en 2023 et être finalisée d’ici 2025, a indiqué M. Bonnardel.