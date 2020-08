Rentrée scolaire: les profs ne sont pas en confiance

Près de deux enseignants sur trois affirment que le plan présenté par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, le 10 août dernier, ne leur inspire pas confiance, révèle un sondage mené par leur syndicat et publié le jour de la rentrée scolaire.

Le plan sanitaire présenté par le ministre Roberge ne permettra pas d’assurer la sécurité dans leur établissement scolaire estiment aussi plus de la moitié (61 %) des 3800 membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) ayant participé à cette consultation du 21 au 26 août.

D’ailleurs, près de la moitié d’entre eux (46,6 %) auraient préféré une présence alternée des élèves dans les classes.

«Dans le contexte de la rentrée scolaire 2020, la réponse des profs est claire: le gouvernement ne doit pas uniquement faire en sorte que les ressources qui permettent d’assurer la sécurité des personnels et des élèves soient disponibles, il doit aussi poser les gestes qui contribueront de manière positive au sentiment de sécurité des profs», a dit jeudi le président de la FAE, Sylvain Mallette, par communiqué.

Parmi les autres résultats rapportés par cette consultation: les profs consultés sont d’avis que le masque/couvre-visage (59,5 %), la visière (52,4 %) et l’écran de protection en plexiglas installé sur leur bureau (53,4 %) sont les équipements de sécurité les plus adaptés pour à la fois enseigner et se protéger en présence des élèves.

De plus, 62 % d'entre eux considèrent que les règles relatives au port du masque/couvre-visage dans leur établissement scolaire ne sont pas suffisantes. Presque la même proportion (59 %) considère que la prise de température des élèves qui entrent chaque matin dans leur établissement renforcerait leur sentiment de sécurité.

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent environ 49 000 enseignants dans tout le réseau d’éducation de la province.