Réseau express vélo: Plante ne veut pas de campagne de boycottage

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a indiqué jeudi que le Réseau express vélo (REV) sur la rue St-Denis ira de l'avant dans la portion plus commerciale et ce, malgré la vive opposition de nombreux commerçants. Elle déplore par ailleurs l'appel au boycott de ces commerces opposés au projet.

«Je ne veux pas qu'il y ait de boycott, les commerçants ont besoin de notre aide il faut les soutenir», a-t-elle déclaré dans le cadre d'une mêlée de presse.

«Le chantier va de l'avant. Le REV, c'est un projet sur lequel on travaille depuis des années. On a consulté, on a fait des séances d'informations, on a parlé avec les SDC, il y a eu du porte-à-porte auprès de tous les commerçants. Le REV, c'était dans ma plateforme électorale en 2017, moi j'ai été élue en disant qu'on allait faire le REV. Alors, on ne reculera pas», a-t-elle précisé.

Par ailleurs, la mairesse tenait à rétablir certaines informations laissant entendre que les stationnements vont complètement disparaitre.

«Sur la rue St-Denis, il va continuer à y avoir du stationnement tout le long, je trouve dommage qu'il y ait de la désinformation à ce sujet. On enlève très peu de places de stationnements. On va pouvoir se promener, ça va être sécuritaire. Ça fait dix ans qu'on ne fait rien et la rue St-Denis ne va pas bien. On y a bien réfléchi, on a vu ce qui se faisait ailleurs, on se lance.»

Ce projet va-t-il nuire à sa prochaine campagne électorale?

«J'assume ce projet entièrement. Ce projet va encourager le commerce et le transport actif. On était un demi-million dans les rues de Montréal l'an dernier à manifester pour des changements pour la planète, à un moment donné, il faut se brancher. Il faut encourager le transport actif, encourager le transport collectif, c'est sur quoi je travaille assidûment. Alors moi j'assume complètement cette décision là, ce n'était pas une cachette, les gens le savaient en votant pour Valérie Plante.»