TD divulgue des résultats nets en perte de 31%

Banque TD a divulgué jeudi des résultats nets pour le troisième trimestre en perte de 31% comparé à la même période un an plus tôt.

L’entreprise a engrangé 2,25 milliards $ ce trimestre, contre 3,25 milliards au troisième trimestre 2019.

Le résultat dilué par action est passé à 1,21 $, alors qu’il était de 1,74 $ l’an passée.

La banque a aussi annoncé un versement de dividendes de 0,79$ par action pour ce trimestre.

«Le résultat net s'est amélioré par rapport au deuxième trimestre, la croissance soutenue des volumes, la légère diminution des provisions pour pertes sur créances, et la robustesse des produits tirés des activités de gestion de patrimoine et de gros ayant contribué à atténuer la pression additionnelle sur les marges, a indiqué par voie de communiqué Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction. Nous sommes entrés dans cette crise en position de force, et grâce à des pratiques financières et de gestion des risques prudentes, nous demeurons bien dotés en capital, comptant sur un bilan de grande qualité et de grandes liquidités.»