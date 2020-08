Une comédienne réclame 100 000$ à celle qui l’a dénoncée en ligne

Une jeune comédienne visée par une dénonciation anonyme sur les réseaux sociaux l’accusant d’agression sexuelle vient d’intenter une poursuite de 100 000 $ contre la femme à l’origine de la publication, ainsi que celle qui l’a mise en ligne.

• À lire aussi: Le fondateur de Juripop nie les allégations et entend se défendre

• À lire aussi: De plus en plus de dénonciations d'agressions sexuelles à Saguenay

« Il n’y a pas eu d’agressions sexuelles, de violence, de menaces, ni de manipulations lors de cette soirée », clame Émilie Lajoie dans la poursuite civile rendue publique jeudi, au palais de justice de Montréal.

Mme Lajoie, une diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, en a contre un groupe Facebook privé réunissant 1571 membres, et qui se décrit comme un groupe de soutien pour les gens de théâtre souhaitant témoigner d’inconduites subies dans le milieu artistique.

Or, en juillet dernier, trois semaines après que la chanteuse Safia Nolin eut accusé publiquement Mariepier Morin de harcèlement sexuel et d’agression physique, c’était au tour de MmeLajoie d’être dénoncée sur ce groupe Facebook pour une agression sexuelle présumée.

Selon la publication, l’incident serait survenu au printemps 2019, à la suite d’un événement théâtral et après la fermeture des bars. Mme Lajoie aurait fait des avances à une comédienne qui l’aurait repoussée « des dizaines de fois » avant de céder en raison de l’alcool.

« Juste avant de partir, Émilie [Lajoie] nous a dit : “En tout cas, ça prouve que je suis hétéro !” et elle s’est mise à rire, indiquait entre autres la publication anonyme. Cette phrase dite après l’un des pires moments de ma vie sexuelle, après une agression, m’a complètement détruite. »

Diffamation

Karyane Bilodeau

Comédienne

Pour Mme Lajoie, cette publication n’est rien de moins que diffamatoire, et bien qu’elle ne nie pas « une grande partie des événements », elle rejette l’idée d’une agression.

Et craignant que cela lui donne mauvaise réputation et lui nuise dans son travail, elle a intenté une poursuite civile contre l’administratrice du compte, la comédienne Carolanne Foucher, ainsi que l’auteure de la publication Karyane Bilodeau, elle aussi comédienne.

Injonction rejetée

En plus des 100 000 $, Mme Lajoie réclamait aussi le retrait immédiat de la publication, même si la page Facebook devait fermer le 1er septembre.

Me Maryse Lapointe, qui défend les deux comédiennes poursuivies, a expliqué que le but de la publication n’était pas de se venger de Mme Lajoie, mais plutôt de se « libérer de ce fardeau » dans un contexte de processus de guérison pour tous.

Elle a également affirmé qu’elle fera valoir une défense d’intérêt public, ce qui n’a encore jamais été fait dans le contexte des dénonciations publiques d’inconduites sexuelles, qui touchent le Québec depuis l’été.

« La question est loin d’être frivole », a noté la magistrate qui a rejeté la demande d’injonction, après avoir notamment jonglé entre le principe de liberté d’expression et le droit à la protection de la réputation.

Une prochaine audience se tiendra le mois prochain, afin de fixer un échéancier pour la suite des procédures.