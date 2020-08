EN IMAGES | L'ouragan Laura a fait six morts sur son passage

L'ouragan Laura, l'un des plus violents à avoir jamais frappé la Louisiane, a fait au moins six morts dans le sud des États-Unis, mais moins de dommages que redouté.

«Nous pouvons être en bonne part soulagés», a réagi lors d'une conférence de presse le gouverneur John Bel Edwards, en soulignant que son État avait échappé aux «ravages catastrophiques» annoncés.

«Mais nous avons subi une énorme quantité de dégâts», a-t-il ajouté, en mentionnant les milliers d'habitants «à la vie bouleversée».

L'ouragan, qui a été rétrogradé en tempête tropicale jeudi après-midi, a touché terre en catégorie 4 (sur 5) vers 01H00 locale (06H00 GMT) au niveau de la ville côtière de Cameron, près de la frontière avec le Texas, dans le golfe du Mexique, avec des vents soutenus de 240 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC).

Cela en fait le plus puissant à avoir touché la Louisiane depuis plus d'un siècle et demi, d'après les données compilées par un chercheur de l'université du Colorado spécialisé dans les ouragans, Philip Klotzbach.

Une fois le jour levé sur la région, les premières images montraient les scènes de désolation habituelles: arbres et lignes électriques à terre, bâtiments écroulés, toits arrachés, rues inondées ou couvertes de débris...

Sur les six victimes décédées, comptabilisées selon un bilan provisoire, quatre ont tué par des chutes d'arbres sur leurs habitations, une s'est noyée après que son bateau eut été emporté dans le cyclone et la dernière a succombé à une intoxication au monoxyde de carbone.

Près de 800.000 personnes étaient privées d'électricité jeudi après-midi en Louisiane et au Texas, selon le site PowerOutage.us.

Les vitres explosées d'un grand immeuble témoignaient de la violence des vents à Lake Charles, ville de Louisiane connue pour ses raffineries de pétrole, principale ressource économique de la région.

Un incendie s'y est déclaré dans une usine de produits chimiques, d'où s'est longtemps élevé un imposant panache de fumée au-dessus des eaux, imposant aux riverains de se calfeutrer à leur domicile.

Les météorologues ont mis en garde contre les inondations dans le nord de la Louisiane et le sud de l'Arkansas, que Laura doit atteindre la nuit de jeudi à vendredi.

Le président Donald Trump, régulièrement tenu informé de la situation sur place selon la Maison Blanche, a annoncé qu'il se rendrait au Texas et en Louisiane «samedi ou dimanche» .

Quinze ans presque jour pour jour après l'ouragan Katrina, qui avait ravagé la Nouvelle-Orléans et profondément marqué les esprits en Louisiane, les autorités locales avaient appelé la population à la plus grande prudence.

Le gouverneur de l'État voisin du Texas, Greg Abbott, a déclaré jeudi matin sur CBS que la montée des eaux n'avait pas été «aussi importante qu'initialement prévu» et que les évacuations ordonnées dans les zones côtières avaient probablement permis de sauver de nombreuses vies.

Plus d'1,5 million de personnes au total se trouvaient sous le coup d'ordres d'évacuation en Louisiane et au Texas, l'un des États américains les plus touchés par la pandémie de Covid-19.

De nouveaux protocoles ont d'ailleurs dû être mis en place dans les centres d'hébergement d'urgence afin de pouvoir faire respecter au mieux la distanciation physique.

La saison des ouragans dans l'Atlantique, qui dure officiellement du 1er juin au 30 novembre, s'annonce particulièrement intense cette année. Le Centre national des ouragans s'attend à 25 dépressions. Laura est déjà la douzième.

Elle avait déjà provoqué d'importantes inondations en Haïti et en République dominicaine, entraînant la mort d'au moins 25 personnes.