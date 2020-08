Hydro-Québec a vu ses profits plonger de 433 M$ depuis janvier

En raison des impacts de la pandémie sur les ménages et les entreprises, Hydro-Québec a vu ses profits fondent comme neige au soleil de 433 M$ depuis le début de l’année par rapport à la cuvée précédente.

• À lire aussi: Maison intelligente: Hydro-Québec lance ses produits Hilo

• À lire aussi: Des frais de déplacement de 56,4 M$ chez Hydro-Québec

• À lire aussi: Quel tracé sera retenu pour la ligne haute-tension dans la région de Thetford Mines?

La société d’État a dévoilé, vendredi, les résultats financiers pour son deuxième trimestre 2020 où son bénéfice net a atteint 80 M$. Il s’agit d’un plongeon de 70 %, comparativement à cette période en 2019.

Depuis janvier, le bénéfice net d’Hydro-Québec s’élève à 1,6 G$. La direction du fournisseur d’électricité n’a jamais caché, au cours des derniers mois, que la pandémie allait avoir des impacts importants sur ses finances.

«La crise actuelle a perturbé notre performance commerciale et financière, comme en témoignent nos résultats du semestre», indique Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière. «Nous constatons en effet un recul de nos ventes d’électricité, tant au Québec qu’hors Québec, et avons dû reporter plusieurs investissements», dit-il.

Hydro-Québec s’attend à continuer de subir les impacts de la COVID-19. Plusieurs entreprises ont notamment fait le choix de miser sur le télétravail pour les prochains mois. Par ailleurs, la société d’État ne débranche toujours pas les foyers incapables de payer leur compte d’électricité.

Hydro-Québec a notamment dû hausser sa provision visant à pallier le risque de non-recouvrement de certaines créances.

Les ventes nettes au Québec ont reculé, depuis janvier, de 145 M$.

Le fournisseur d’électricité mentionne pour justifier ses résultats que pour les premiers mois de l’année, les Québécois ont notamment profité de températures plus douces, soit 3 ̊C supérieures à celles de 2019. Ce qui a eu une influence sur les factures des consommateurs.

Au deuxième trimestre, la demande de base en électricité pour le secteur commercial, institutionnel et petits industriels a chuté de 11 %. Du côté des grands clients industriels, la diminution a été de 12 %. Rappelons que plusieurs entreprises ont dû fermer leurs portes durant la pause de plusieurs semaines du Québec.

«Ce fléchissement a cependant été contrebalancé par une hausse de la consommation des alumineries», précise la direction.

Quant aux ventes hors Québec, la pandémie a également entraîné une diminution de la demande (14,7 TWh) de 158 M$. Elles se sont chiffrées à 647 M$ depuis le début de l’année. Le prix moyen de vente de l’électricité a aussi baissé à 4,4 ¢/kWh, contre 4,9 ¢/kWh un an plus tôt.