La distraction au volant cause le décès d’un couple

Six véhicules à l'arrêt qui attendent de pouvoir traverser une zone de construction, un poids lourd qui s'amène en trombe, un moment d'inattention... L'impact a été spectaculaire et meurtrier jeudi à Saint-Roch-de-Mékinac, en Mauricie.

Un homme de 55 ans et une femme de 67 ans n'ont eu aucune chance et sont décédés dans la collision. Leur véhicule est demeuré coincé sous le poids lourd pendant de longues heures. En plus des deux victimes, huit autres personnes ont été blessées. Deux d'entre elles reposaient toujours dans un état grave, mais stable, vendredi soir.

Les témoins décrivent une scène chaotique. Le signaleur routier Steven Tessier lance un cri du cœur. «Nous sommes des humains», a-t-il déclaré vendredi à la caméra de TVA Nouvelles au sujet de ses confrères et lui. Il implore les utilisateurs de la route de ralentir.

Le conducteur du poids lourd, un homme de 74 ans, est à l'emploi d'une entreprise de transport de la région de Montréal. Il s'en tire sans aucune égratignure.

«J'ai eu un moment d'inattention, a-t-il indiqué à TVA Nouvelles. Je me suis penché pour ramasser quelque chose. Quand j'ai relevé la tête, il était trop tard. J'ai rien pu faire.»

Une enquête est en cours. Des accusations pourraient être déposées contre le camionneur.

Le maire de Saint-Roch-de-Mékinac, Guy Dessurault, indique que le drame aurait pu être encore pire. Il évoque l'absence de réseau cellulaire sur de larges portions de la route 155. Si l'accident était survenu 15 km plus loin, les secours auraient pu être longs à venir.

Au cours des 12 dernières années, près d'une quarantaine de personnes ont péri sur la route 155.