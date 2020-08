Le sport professionnel juge avoir fait un pas par en avant

Après le boycottage de nombreux matchs au cours des derniers jours, les principales ligues sportives professionnelles reprennent normalement l’action, ce samedi, non sans un sentiment du devoir accompli.

Si la Ligue nationale de hockey présentera trois matchs par jour lors du présent week-end, c’est la NBA qui, en véritable chef de file dans ce mouvement «Black Lives Matter», semble se charger du principal impact tout en reprenant également ses séries éliminatoires.

Le commissaire Adam Silver et la directrice exécutive de l’Association des joueurs, Michele Roberts, ont notamment publié un communiqué conjoint, vendredi, symbolisant ainsi l’union nécessaire pour lutter contre les inégalités raciales et la brutalité policière. Du coup, les deux parties ont annoncé la mise en place d’une série d’initiatives, dont la création immédiate d’une coalition pour la justice sociale.

«Nous attendons avec impatience la reprise des séries éliminatoires et nous voulons continuer de travailler ensemble - à Orlando et dans tous les marchés des équipes de la NBA - pour provoquer à un changement significatif et durable», a-t-on annoncé.

Les Raptors en action dimanche

Sur le terrain, trois parties sont prévues samedi tandis que les Raptors de Toronto devront logiquement attendre jusqu’à dimanche avant d’amorcer leur série de deuxième tour face aux Celtics de Boston.

Au baseball majeur, le mouvement «Black Lives Matter» a notamment profité du fait que la journée de vendredi était consacrée à Jackie Robinson, premier joueur noir à évoluer dans le baseball majeur, pour continuer de livrer le message.

Concernant la Major League Soccer, elle devait normalement reprendre ses activités, dès vendredi soir, avec la présentation du match entre l’Impact et le Toronto FC, à Montréal.