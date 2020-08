Noyade évitée de justesse grâce au courage d’une prof

Une enseignante de Manawan a risqué sa vie pour sauver celle d’une fillette de 10 ans en plongeant à l’eau lorsqu’elle a vu l’enfant être emportée par le courant du lac Métabeskéga.

« Je n’ai pas réfléchi une seconde. Je suis partie à la nage jusqu’à elle. Je n’aurais pas été capable de vivre avec le fait qu’un enfant se serait noyé devant mes yeux », lance Yolanda LeBlanc.

« J’ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver », souffle Marie-Paule Petiquay, la mère de la petite Cédrika, sauvée in extremis des eaux du lac Métabeskéga, dans Lanaudière.

Le 17 août, Mme LeBlanc s’est rendue à la pointe du lac comme elle a l’habitude après une journée de travail à l’école secondaire Otapi. Elle venait de s’étendre au soleil lorsqu’elle a aperçu une fillette nager pour rattraper un tube qui partait à la dérive.

« Elle allait de plus en plus loin dans le lac. Je lui ai crié de retourner au bord, mais elle continuait », raconte-t-elle en ajoutant que l’eau est profonde et les courants sont forts à cet endroit.

Sauvetage risqué

La quinquagénaire a sauté à l’eau pour secourir la jeune fille.

« Quand je suis arrivée près d’elle, elle calait dans l’eau et n’avait plus d’énergie. Je l’ai prise par le bras et je me suis mise à nager vers le bord. Je devais arrêter aux trois secondes pour lui sortir la tête de l’eau afin qu’elle respire », explique-t-elle.

Mme LeBlanc reconnaît qu’elle aurait pu perdre la vie en tentant de sauver celle de la fillette.

« En faisant le sauvetage, je n’y pensais pas. La seule chose que j’avais en tête, c’était de la sortir de là. Ça m’a pris 10 minutes pour retrouver mon souffle. J’étais blême. Après coup, j’ai réalisé le danger... J’ai failli y passer moi aussi. Je n’avais même pas de bouée avec moi », confie-t-elle, toujours sous le coup de l’émotion.

« Le pire, c’est que si ça arrivait une autre fois, je retournerais à l’eau », ajoute l’enseignante.

Un lac dangereux

Les habitants de la région savent que le courant est fort à cet endroit dans le lac Métabeskéga puisqu'une rivière s'y déverse.

« Elle n’avait pas le droit d’aller dans ce lac. Il est dangereux. C’est comme s’il y avait un courant qui nous tire vers le fond », explique la mère. Celle-ci avait confié sa fille à ses grands-parents le temps d'aller faire des courses, mais elle a échappé à leur vigilance.

Ayant récemment perdu son conjoint décédé dans les bois, la mère de famille remercie la vie que ce deuxième drame ait été évité de justesse.

Retrouvailles émotives

Quelques jours après le sauvetage, Marie-Paule Petiquay a rencontré, à la rentrée scolaire, l’héroïne qui a sauvé la vie de sa fille.

« Je me suis mise à pleurer dans ses bras. Je l’ai remerciée », raconte Mme Petiquay en précisant que sa fille ne gardera pas de séquelle de l’événement, à l’exception d’une peur bleue de l’eau.

Yolanda LeBlanc se désole de voir le triste bilan des noyades au Québec cet été et croit que la vigilance aurait pu sauver plusieurs baigneurs.

« Les gens vont se baigner à des endroits sans connaître les conditions d’une rivière ou d’un lac. C’est dangereux. C’est incroyable à quel point l’eau peut être puissante », avertit celle qui a déjà suivi des cours de sauvetage, qui ont « probablement permis de sauver » la vie de Cédrika.

La Société de sauvetage a recensé 74 noyades non officielles pour l’année 2020, comparativement à 51 à pareille date en 2019.