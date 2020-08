Sport étudiant : l’incompréhension la plus totale chez les parents

Les parents d’étudiants-athlètes peinent à comprendre la décision du ministre de l’Éducation Jean-François Roberge d’interdire les activités parascolaires à l’extérieur des «classes-bulles» durant le premier mois d’école.

• À lire aussi: Rentrée scolaire: pas d’activités entre élèves de différentes classes avant un mois

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a reçu de nombreux appels de parents et de directions d’école dans l’incompréhension qui dénoncent l’incohérence des directives du ministre Roberge.

«Prenons le football, ça fait deux semaines que [les jeunes] se pratiquent et se préparent à une rentrée scolaire. Ils ne comprennent pas que pendant tout l’été, ils ont pu faire plein d’activités sportives dans des clubs de soccer ou de football et que, tout d’un coup, ce n’est pas possible à l’école», indique le président du RSEQ Gustave Roel.

Le réseau dit vouloir «collaborer» avec la santé publique afin de développer des programmes les plus sécuritaires possible à l’extérieur de la bulle qui, de toute façon, n’est plus respectée aussi tôt que le jeune entre dans l’autobus ou s’amuse à la récréation, rappelle M. Roel.

«On ne souhaite pas du sport pour du sport. On souhaite du sport qui va être sécuritaire», dit-il.

«Vous savez, c’est très difficile pour ces jeunes-là de revenir dans un contexte qui n’est pas normal et on essaie de le rendre le plus normal possible et le plus sécuritaire possible, enchaîne M. Roel. Permettons à ces jeunes de revenir et de reprendre le goût à l’école pour qu’ils réussissent.»

Jeudi, le ministre a servi une douche froide aux parents et aux jeunes habitués de pratiquer des activités parascolaires en annonçant que les élèves devront attendre au moins un mois avant de savoir s’ils pourront y participer avec leurs camarades d’autres «classes-bulles».

M. Roel estime que le réseau de l’éducation n’a pas besoin d’un mois pour s’adapter aux nouvelles mesures sanitaires. Deux semaines suffisent à son avis.

«S’il y a une certitude dans cette pandémie, c’est que les mesures sont faites pour être adaptées. Je crois qu’il peut y avoir une adaptation très rapide du principe de bulle et je crois qu’on peut y contribuer pour faire un redémarrage rapide», mentionne-t-il.

Le RSEQ poursuivra ses représentations auprès des autorités afin de relancer le plus rapidement possible le sport étudiant.

Au Québec, ce sont 220 000 étudiants-athlètes qui sont touchés par l’interruption du sport étude dans les écoles.