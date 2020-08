Taxi et Uber: cap sur la facture pour enrayer le marché noir

Après plus d’un an de retard, Revenu Québec espère maintenant lancer son projet pilote, en septembre, pour la remise obligatoire des factures dans les voitures de taxi et d’Uber. À l’aube de ce lancement, plusieurs chauffeurs déplorent le manque d’informations fournies par le fisc.

Au cours des derniers jours, Revenu Québec a confirmé au Journal avoir toujours dans ses plans le déploiement de cette technologie visant à enrayer le marché noir à travers l’industrie du transport. Les pertes fiscales à travers la province étaient estimées à 72 millions $ avant la pandémie.

Précisons toutefois que malgré les nombreux mois de retard – initialement, la phase de tests devait démarrer en juillet 2019 –, les concepteurs de systèmes d’enregistrement des ventes n’ont toujours pas fait certifier leurs produits auprès du fournisseur de Revenu Québec.

La direction du fisc mentionne qu’après le projet pilote, le déploiement de la facturation obligatoire dans tous les véhicules devrait commencer le 1er décembre et s’échelonner jusqu’au 31 mai 2021.

À compter du 1er juin, tous les chauffeurs devront remettre une facture papier ou électronique via une application à leurs clients.

«Le projet pilote vise à valider le bon fonctionnement de la solution technologique et à harmoniser son intégration à l’environnement de travail du secteur du transport rémunéré de personnes», indique dans un courriel le porte-parole de Revenu Québec, Martin Croteau.

Ce dernier précise qu’un programme de subventions, dont les grandes lignes restent encore à venir, sera disponible pour couvrir certains frais liés à l’implantation de ces nouvelles mesures.

En 2018, le gouvernement Legault prévoyait que toutes les voitures de taxi seraient munies de systèmes d’enregistrement des ventes en 2020.

Fonctionnement incertain

Selon les responsables chez Taxi Coop Beauport et Taxi Coop Québec, Mario Vézina et Luc Selesse, plusieurs questions sont encore en suspens en lien avec l’installation des systèmes d’enregistrement dans les taxis.

«Nous ne sommes pas encore certains de la manière que cela va fonctionner. Par exemple, nous avons des contrats avec des fournisseurs, comme des concessionnaires. Le client qui entre dans notre voiture n’est pas celui qui paie la course. On facture le concessionnaire chaque mois. Il y a encore beaucoup de zones grises», avance M. Vézina.

Le chauffeur estime que Québec ne sortira pas nécessairement gagnant de ce projet. Il affirme qu’aujourd’hui plus de 95 % de sa clientèle paie avec des cartes.

Un point de vue partagé par M. Selesse qui déplore également le fait de ne pas avoir encore reçu l’information concernant le déploiement alors que Revenu Québec prévoit lancer le projet pilote en septembre.

«Je travaille avec mon véhicule personnel. Le système devra faire la différence pour les déplacements. (...) Nous traversons une période difficile, nous avons hâte aussi de voir combien cela va coûter», conclut-il.