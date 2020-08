Un centre de dépistage sur le campus de l’Université d’Ottawa

L’Université d’Ottawa va aménager son propre centre de dépistage de la COVID-19 pour ses étudiants, son corps professoral et le reste de son personnel.

L’ouverture de ce centre de dépistage sur le campus, une première en Ontario, s’inscrit dans une démarche de l’institution d’enseignement visant à assurer la sécurité sur le campus à l’occasion de la rentrée.

Le centre de dépistage sera ouvert pendant au moins six mois dès septembre. Il sera accessible en semaine de 9 h à 16 h. Il faudra toutefois prendre rendez-vous en ligne et jusqu’à 50 tests seront réalisés chaque jour.

Cette initiative est réalisée en collaboration avec l’Hôpital d’Ottawa. Elle sera supervisée par un médecin de ce centre hospitalier.

«Un centre de dépistage sur le campus servira les personnes qui travaillent et étudient sur le campus, en plus de leur offrir les outils et les ressources nécessaires pour se protéger», a dit le recteur de l’Université d’Ottawa, Jacques Frémont, par voie de communiqué.

«Nous espérons que notre centre, une fois qu’il fonctionnera à plein régime, viendra également alléger le fardeau des autres centres de dépistage de la ville », a poursuivi M. Frémont.

Selon les chiffres dévoilés, l’Université d’Ottawa accueillera le mois prochain les deux tiers de ses chercheurs, quelque 5000 étudiants et un nombre restreint d’employés et de membres du corps professoral, a-t-on précisé.