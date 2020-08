Un homme noir arrêté alors qu’il fait du jogging à San Antonio

Un homme noir qui faisait du jogging a été arrêté et détenu par la police mardi à San Antonio au Texas, alors que des agents recherchaient un suspect pour violence conjugale à proximité, ont déclaré des témoins à CNN.

Une vidéo de l'incident publiée sur les réseaux sociaux montre des agents poussant de force l'homme dans un véhicule de police alors qu'il hurle.

L'homme arrêté, identifié dans un rapport de police comme étant Mathias Ometu, 33 ans, a été vu en train de sortir d'un complexe d'appartements alors que les agents arrivaient en réponse à un appel concernant une agression, selon un rapport de police sur l'incident.

Les agents ont arrêté Ometu et lui ont dit qu'ils avaient «des soupçons raisonnables de croire» qu'il «correspondait à la description d'un incident de violence familiale par strangulation», indique le rapport.

Le rapport de police indique qu'Ometu a refusé de donner son nom et sa date de naissance après plusieurs demandes et que son «comportement est devenu agressif». Ometu a refusé de monter dans le véhicule de patrouille et a ensuite été «placé dans le véhicule de patrouille» après une «longue lutte», selon le rapport, «en utilisant uniquement des techniques à main ouverte».

Au cours de l'incident, Ometu aurait donné des coups de pied à deux policiers, en en frappant un au visage, selon le rapport de police.

La victime de l'incident de violence familiale a rencontré des agents et a déclaré qu'Ometu n'était pas le suspect, mais qu'Ometu ne donnerait toujours pas ses informations aux agents, selon le rapport.

Il a été arrêté et accusé de deux chefs d'agression contre un agent de la paix, selon un communiqué du département de police de San Antonio.