Un possible cas de réinfection à la COVID-19 aux États-Unis

Un homme de 25 ans du Nevada semble être le premier cas documenté de réinfection à la COVID-19 aux États-Unis, pays le plus durement touché par la pandémie.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: La période d’isolement passe de 14 à 10 jours

Des tests indiquent que le patient a été infecté par deux types du virus, a rapporté une équipe de la Faculté de médecine Reno de l'Université du Nevada et du Laboratoire de santé publique du Nevada.

Le patient a été diagnostiqué pour la première fois en avril après avoir eu comme symptômes des maux de gorge, de la toux, des maux de tête ainsi que des nausées et de la diarrhée, ont écrit les chercheurs dans une étude publiée jeudi.

L’état de l’homme s’est amélioré le 27 avril dernier et a testé négatif au virus à deux reprises par la suite..

Après s’être bien senti pendant un mois, l’homme de 25 ans a voulu se faire ausculter le 31 mai après avoir ressenti de la fièvre, des maux de tête, des vertiges, de la toux, des nausées et de la diarrhée. Cinq jours plus tard, le résident du Nevada a dû être hospitalisé et être alimenté en oxygène sur une base continue.

De nouveau testé pour la COVID-19, les résultats se révèlent positifs.

Les chercheurs du Nevada ont examiné le matériel génétique des deux spécimens de coronavirus prélevés sur l'homme. Leur analyse suggère qu'il avait deux infections virales distinctes.

L'étude, qui n'a pas encore été examinée par des pairs, suggère que les humains peuvent contracter la COVID-19 à plusieurs reprises.

Pas le premier cas dans le monde

Plus tôt cette semaine, des chercheurs de Hong Kong ont déclaré avoir trouvé le premier cas documenté de réinfection au coronavirus auprès d’un homme de 33 ans. Ce dernier a été testé positif au coronavirus à deux reprises cette année.

L'étude - acceptée par la revue Clinical Infectious Diseases - a révélé que l'homme a été infecté par deux versions différentes du virus à 142 jours d'intervalle.

«Après que l'on se soit remis de la COVID-19, nous ne savons toujours pas si l’immunité se reconstruit, combien de temps cela peut durer, ou dans quelle mesure les anticorps jouent un rôle dans la protection contre une réinfection», soutient Mark Pandori, directeur du Laboratoire de santé publique du Nevada

«Si une réinfection est possible dans un délai aussi court, il peut y avoir des implications pour l'efficacité des vaccins développés pour combattre la maladie. Cela peut également avoir des impacts pour l'immunité collective», a déclaré Pandori. «Il est important de noter qu'il s'agit d'un constat singulier. Il n’est pas possible de faire des constats généraux sur ce phénomène à l’heure actuelle.»

Dans le cas de Hong Kong, les chercheurs ont déclaré que l'homme avait présenté des symptômes de coronavirus lors de son premier épisode de COVID-19, mais qu'il était asymptomatique lors de sa deuxième infection.