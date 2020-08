Un seul nouveau cas de COVID-19 à Sherbrooke

La santé publique de l'Estrie n’a recensé qu'un seul nouveau cas de la COVID-19 dans la région jeudi.

Ce nombre risque toutefois d'augmenter considérablement en raison des efforts de dépistage déployés dans le quartier Ascot de Sherbrooke, où plus de 180 personnes se sont présentées jeudi à la clinique mobile de l'église du Précieux-Sang pour se soumettre à un prélèvement. Ils étaient probablement autant, vendredi, alors que les citoyens étaient encore nombreux à s’être déplacés pour un test.

Porte à porte et appels automatisés, tous les moyens ont été utilisés pour mobiliser la population.

Le bilan a par ailleurs été revu à la baisse dans le secteur Ascot avec 33 cas actifs de la COVID-19 au lieu de 34.

Rappelons que depuis le 14 août, 34 résidents de ce quartier de Sherbrooke ont été déclarés positifs à la COVID-19.

La réponse du public réjouit les autorités de la santé qui s'attendent et souhaitent trouver de nouveaux cas positifs parce le but de l'exercice est justement d'identifier rapidement les personnes asymptomatiques, les isoler et retracer leurs contacts afin d'enrayer la propagation du virus.