Une centaine d'employés de la NBA en grève pour lutter contre le racisme

Une centaine d'employés de la NBA ont décidé de cesser le travail vendredi, au nom du combat contre l'injustice raciale, dans le sillage du boycottage des joueurs, une nouvelle action soutenue par leur patron Adam Silver.

«Nous croyons que la NBA, ses dirigeants, et son conseil d'administration qui comprend les propriétaires de franchises ont les moyens de faire plus pour combattre directement les brutalités policières et le racisme systémique dans ce pays», ont écrit les grévistes, dans une lettre adressée à leur patron et son adjoint Mark Tatum.

Ces employés ont expliqué consacrer toute leur journée de vendredi à appeler des élus pour les sensibiliser à ce sujet.

«J'ai entendu plusieurs d'entre vous et je comprends la douleur, la colère et la frustration que tant d'entre nous ressentent en ce moment. Ce sont des moments extrêmement difficiles, surtout pour ceux d'entre vous qui sont sur nos campus à Orlando (pour la NBA) et Bradenton (pour la ligue féminine WNBA), loin de leurs familles et de leurs amis», leur a répondu Silver dans un courriel publié sur le site de la ligue.

«Je soutiens de tout mon coeur les joueurs NBA et WNBA et leur combat pour mettre en lumière les problèmes d'injustice sociale. Je comprends que certains d'entre vous pensent que la ligue devrait faire plus. Je vous entends et sachez que je suis concentré pour faire en sorte qu'en tant que ligue, nous contribuions à un réel changement dans notre organisation et dans les communautés à travers le pays», a-t-il ajouté.

La NBA doit communiquer dans la journée de vendredi sur la reprise des play-offs, après deux jours sans basket consécutivement au boycottage des Milwaukee Bucks et au report de six matches. La ligue avait dit jeudi «espérer une reprise du jeu vendredi ou samedi», après que les joueurs ont décidé de rejouer à l'issue d'un vote.