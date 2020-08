Bell met la hache dans un fonds majeur pour le cinéma québécois

Afin de soutenir financièrement sa nouvelle chaîne de télévision Noovo, le géant des communications Bell cessera d’envoyer de l’argent au programme francophone d’un fonds, sans lequel la production d’importants films québécois n’aurait pas été possible.

Le Fonds Harold Greenberg a indiqué vendredi que la direction de Bell Média lui avait fait connaître ses intentions quelques jours auparavant et que cette décision entrera en vigueur lundi.

«Compte tenu des circonstances liées à la COVID et du besoin d’investir dans la relance de Noovo (ex. V), Bell Média nous a informés le 25 août dernier qu’elle n’était pas en mesure de s’engager à contribuer au Programme français, hors cadre de ses obligations réglementaires, au-delà du 31 août 2020», peut-on lire dans un communiqué envoyé par le Fonds Harold Greenberg.

Samedi, Bell Média a confirmé qu’il mettait fin à ses versements annuels au Fonds.

«Les avantages tangibles résultant de la transaction Bell Média/Astral [en 2013] expirent cette année, et par conséquent le soutien au Fonds Harold Greenberg prendra fin», a expliqué Marie-Anna Murat, directrice, Communications, Québec, chez Bell Média, dans un courriel. Les avantages tangibles sont des sommes versées par l’acheteur d’une entreprise de radio ou de télévision, notamment à un fonds, devant servir à la collectivité.

Mme Murat a ajouté que «Bell Média reste engagé à continuer de soutenir, développer et acquérir la production cinématographique québécoise par le biais de Super Écran et de Crave» et que «pour l'année 2021, [l’entreprise] a déjà investi dans 26 films d’ici». «Et nous nous sommes déjà engagés pour le cinéma en 2022», a-t-elle aussi mentionné.

Un programme important

Le Programme français du Fonds existe depuis 25 ans et il a permis la réalisation de 1500 productions artistiques, des longs-métrages principalement, mais aussi des vidéoclips et des émissions de télévision.

Avec la décision de Bell Média, la branche francophone du Fonds sera officiellement chose du passé au printemps 2021, elle qui a notamment permis dans les dernières années la concrétisation du dernier film de Xavier Dolan, «Matthias et Maxime».

Le très attendu «la Déesse des mouches à feu», qui prendra l’affiche cet automne, a aussi reçu l’appui de ce programme au cours de sa conception.

Dès septembre, certains volets d’aide du Programme français ne seront plus offerts aux artisans.

Pour ce qui est de la production de longs-métrages, des demandes de financement pour pourront toujours être envoyées au Fonds jusqu’en février pour les projets francophones, est-il précisé dans le communiqué du Fonds publié vendredi.

Les dirigeants s’y engagent à fournir une réponse aux créateurs soumissionnaires au début du printemps.

Pour aider V

Le Fonds Harold Greenberg a été mis sur pied par Astral Media en l’honneur de l’un des quatre frères fondateurs de la compagnie. L’entreprise a été avalée en 2013 par Bell, qui est alors devenu le pourvoyeur du fonds. Rien n'a été annoncé vendredi concernant le Harold Greenberg Fund, le programme anglais du fonds établi à Toronto.

Depuis, Bell n’a cessé son expansion et a officiellement mis la main cette année sur la chaîne francophone généraliste V, qui se trouve dans une situation financière difficile.

Anciennement connu sous le nom de TQS, V a une fois de plus été débaptisée la semaine dernière pour devenir Noovo afin notamment d’avoir le même nom que son site web.