Ciné-parc Saint-Eustache: beaucoup de monde pour Metallica

La pluie n’aura pas empêché de très nombreux fans, venus d’un peu partout, d’assister à la retransmission du spectacle exclusif de Metallica, samedi soir, au ciné-parc de Saint-Eustache.

Près de 1400 voitures étaient attendues devant les deux écrans réservés à cet événement, selon une employée du ciné-parc. Le groupe californien avait enregistré ce concert unique quelques jours avant qu’il soit retransmis dans une centaine de ciné-parcs au Canada et aux États-Unis.

Mario Beauregard

Après deux heures de route et quatre heures d’attente avant de pouvoir entrer sur le site, Valérie Gagné était contente de stationner son véhicule en première ligne, face à l’écran géant. «On arrive de Drummondville, on est deux familles de quatre personnes. On est venue autant pour entendre Metallica que pour l’expérience. On aurait préféré les voir en vrai, mais on va avoir du plaisir pareil.»

C’est aussi en famille que Richard est venu voir le spectacle de son groupe favori, accompagné de sa femme et de son fils Alexandre. «Je les ai déjà vus plusieurs fois en show. Je m’attends à ce qu’ils fassent les chansons du dernier album, qui date quand même de trois ans, et aussi les succès qu’ils font habituellement.»

Mario Beauregard

Trip de gang

Une ambiance de franche camaraderie régnait sur le site entre les différents véhicules, alors que la musique métal résonnait à plein volume dans différentes voitures.

Patrick Côté, de Sainte-Élisabeth, dans Lanaudière, était en train d’aider ses voisins d’emplacement à installer leur chapiteau lorsqu’on l’a abordé.

Mario Beauregard

«On est cinq fans invétérés de Metallica. Moi, je les ai déjà vus à Lollapalooza, à Québec, en 1996. Je porte d’ailleurs le tee-shirt en souvenir. Je les ai vus une autre fois à Montréal. C’est sûr qu’il ne va pas y avoir le gros son habituel, mais c’est une nouvelle expérience. Et puis, c’est très correct au niveau du prix d’entrée. Ça revient à 30 dollars par personne, au lieu de 155 dollars pour un show habituel.»

Mario Beauregard

Habillé en curé version métal, Marc Gallant faisait rire tous ceux qui passaient proches de son groupe. «On est venu à quatre voitures, on est une vingtaine de chums. On sait que ce n’est pas un show en direct, que tout a été enregistré d’avance, mais on s’est dit qu’on allait quand même avoir du plaisir tous ensemble.»

Au niveau de la performance musicale du groupe, Marc Gallant et ses amis n’avaient aucune attente particulière. «Metallica reste Metallica, on va peut-être avoir à quelques surprises, mais c’est surtout un trip de gang pour nous. On va avoir du fun certain.»

Mario Beauregard

Et comme pour un spectacle «live» de Metallica, la retransmission du concert a commencé avec près d’une heure en retard, les voitures continuant de rentrer inlassablement sur le site, avec le groupe Three Days Grace qui assurait la première partie.