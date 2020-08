Deux vedettes de TikTok accusées pour non-respect des règles sanitaires

Deux vedettes de TikTok sont accusées d’avoir organisé des rassemblements en plein confinement à Los Angeles.

Bryce Hall, 21 ans, et Blake Gray, 19 ans, font face à plusieurs accusations selon le procureur de la ville, Mike Feuer.

«Si vous avez 19 millions d’abonnés en tout sur TikTok, vous devriez être des modèles pendant cette crise sanitaire. Pas contrevenir à la loi et partager de telles images», a-t-il dit.

Le procureur explique que ces fêtes organisées dans la maison des jeunes hommes pourraient être des foyers potentiels d’infection à la COVID-19.

La police de Los Angeles était intervenue une première fois le 8 août dernier après la plainte d’un voisin. Sur place, ils avaient découvert de nombreux jeunes en train de fêter.

Les policiers sont retournés sur place le 14 août après une plainte pour des coups de feu. À la place, ils avaient trouvé des centaines de personnes en train de fête l’anniversaire de Bryce Hall.

Une vidéo montrant la résidence pleine de jeunes ne portant pas de masque est devenue virale sur les réseaux sociaux peu de temps après.

Interrogés par plusieurs médias, les gérants de deux jeunes hommes n’avaient pas émis de commentaires samedi soir.

S’ils devaient être reconnus coupables d’avoir enfreint le décret d’urgence de la Ville de Los Angeles sur la lutte à la pandémie de COVID-19, Hall et Gray pourraient être condamnés à une peine de prison d’un an et une amende de 2000 dollars.