«Hallelujah»: la succession de Leonard Cohen menace de poursuivre les républicains

Des représentants de la succession du défunt chanteur montréalais Leonard Cohen ont refusé que son grand succès «Hallelujah» soit joué pendant la convention républicaine qui s’est tenue la semaine dernière.

Qu’à cela n’en tienne, le plus grand classique de l’artiste décédé en novembre 2016 a été entendu à deux reprises après la conclusion du discours d’acceptation de nomination du président Donald Trump, jeudi soir, sur le parterre de la Maison-Blanche.

Selon «Variety», l’équipe de Cohen, incluant sa société d’édition, avait pourtant «spécifiquement refusé» aux républicains d’utiliser «Hallelujah» pendant la convention.

Une avocate de la succession de Cohen a menacé de se tourner vers les tribunaux.

«Nous sommes surpris et consternés que le Comité national républicain (RNC) ait procédé en sachant que la succession Cohen avait spécifiquement refusé la demande d'utilisation faite par RNC, et leur tentative plutôt effrontée de politiser et d'exploiter de manière aussi flagrante "Hallelujah", l'une des chansons les plus importantes du catalogue de chansons de Cohen. Nous explorons nos options juridiques», a dit l’avocate Michelle L. Rice.

Me Rice a lancé une flèche au bouillant occupant de la Maison-Blanche en ajoutant ceci: «Si la convention nationale républicaine avait demandé une autre chanson, "You Want it Darker" [NDLR Tu le veux plus noir»], pour laquelle Leonard avait remporté un Grammy à titre posthume en 2017, nous aurions pu approuver cette chanson», a-t-elle dit, une attaque non dissimulée envers la présidence Trump.

La société d’édition de Leonard Cohen, Sony/ATV Music Publishing, a aussi confirmé les demandes des républicains pour utiliser la chanson «Hallelujah». Un porte-parole affirme qu’une fin de non-recevoir a été donnée à la campagne Trump, qui semble avoir ignoré cet autre refus.