Légèreté et optimisme pour «Bill et Ted font face à la musique»

Soyons honnêtes: et si la seule chose dont nous ayons vraiment besoin en ce moment était 88 minutes de Keanu Reeves?

Élevé peu ou prou depuis 2008 au rang de phénomène culturel – il a droit à ses propres «memes», des fils de discussion Reddit lui sont consacrés et une journée pour lui remonter le moral lui a entièrement dédiée en 2010 -, Keanu Reeves réussit le tour de force d’être simultanément monsieur tout le monde, quelqu’un qu’on aimerait être et une espèce de grand maître zen dispensant sa sagesse humaniste au gré des entrevues.

Mais ce n’est pas la seule particularité de la star de 55 ans. Si l'acteur ne livre aucune prestation mémorable (entendre par là digne d’un Oscar), il est néanmoins irremplaçable. Il parvient également à incarner des personnages aussi différents que Neo dans «La matrice» ou Ted dans «Bill et Ted font face à la musique» sans cesser d’être lui-même à un point tel qu’on se dit qu’il passe son temps à incarner... Keanu Reeves. Et, pour couronner le tout, il ne nous viendrait même pas à l’esprit de nous en plaindre!

C’est pourquoi ce troisième opus de la franchise renoue avec les veilles de rentrées scolaires placées sous le signe de la légèreté et de l’optimisme, des rires qu’on engrange avant les nuits fraîches et des délires qu’on partage dans une salle obscure.

Dans cette histoire (la précédente date de 1991), on retrouve donc Bill (Alex Winter) et Ted (Keanu Reeves), désormais respectivement mariés avec Joanna (Jayma Mays) et Elizabeth (Erinn Hayes). Ils ont aussi chacun une fille, Billie (Brigette Lundy-Paine) est celle de Bill, tandis que Thea (Samara Weaving, la nièce d’Hugo Weaving, l’agent Smith de «La matrice») est celle de Ted. Nos deux amis apprennent rapidement que l’espace-temps menace de disparaître s’ils ne parviennent pas à jouer un morceau de musique à 19 h 17...

Avec une prémisse aussi abracadabrante, il est difficile d’être sérieux. Comme dans les aventures précédentes du duo, le long métrage part dans tous les sens, mais sans jamais avoir l’air bâclé. Ici, les compères, leurs femmes et leurs filles rencontreront Mozart, Jimi Hendrix, Louis Armstrong et quelques autres, dont Dave Grohl qui effectue une rapide apparition. Ils remonteront dans le passé jusqu’à l’ère préhistorique et feront même une incursion dans l’avenir jusqu’à se voir presque mourants.

Pour apprécier «Bill et Ted font face à la musique», on met donc son cerveau en position d’arrêt complet, on se laisse entraîner dans une douce folie (qui rappelle parfois l’excellent «C'est la fin», mais sans son redoutable mordant)... tout en se repaissant de la présence de Keanu Reeves. Ça fait vraiment beaucoup de bien!

Note: 3 sur 5