Manifestation pour le définancement de la police à Montréal

La Coalition pour la libération BIPOC a organisé une journée pancanadienne de manifestation pour le définancement de la police, samedi.

Ainsi, des centaines de personnes se sont réunies à la Place des Arts sur le coup de midi pour faire entendre leur voix.

En plus du définancement des corps policiers, la Coalition milite pour un réinvestissement dans les communautés dans le but de sauver des vies de personnes noires, autochtones et racisées.

«Nous revendiquons notre droit humain de base, celui de pouvoir vivre paisiblement et d'avoir des chances équitables de s'épanouir, de prendre soin de nos familles et de soutenir nos communautés», a affirmé une porte-parole dans un communiqué.

Si l’objectif ultime de l’organisme est de mettre fin au racisme systémique dans tous les paliers gouvernementaux au Canada, la Coalition souhaite aussi faire valoir une liste de revendications aux gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux.

Parmi celles-ci, elle propose des investissements dans des services de santé mentale, d’établir des services d’urgence communautaires sensibles aux personnes victimes de violences basées sur le genre et de mettre en place des services civils de résolution de conflits pour remplacer les interventions policières dans des cas d’infractions mineures.

«Sans le retrait des lois issues du colonialisme, la libération des personnes noires, autochtones et racisées est impossible. Il faut investir dans les gens, pas dans la police. Des comités de réallocation s'assureront que les budgets retirés aux forces policières soient réalloués à des initiatives communautaires», ajoute la porte-parole dans le communiqué.

Des manifestations devaient aussi avoir lieu à Toronto, London, Fredericton, Moncton et Halifax.