Un couple marié depuis 79 ans enregistre un record

Julio Ceasar Mora et sa femme Waldramina Maclovia Quinteros, originaires de l’Équateur, sont mariés depuis 79 ans et leur longévité matrimoniale n’est pas la seule chose digne de mention.

Il 110 ans et elle aura 105 ans en octobre, ce qui en fait le couple marié le plus âgé du monde avec un âge combiné de 214 ans et 358 jours.

Guinness World Records a confirmé le record et précise qu’il s’agit également du plus vieux couple marié vivant au monde.

Mora est né le 10 mars 1910 et Quinteros est née le 16 octobre 1915.

Les tourtereaux se sont rencontrés pendant les vacances scolaires puisque la sœur de Quinteros était mariée au cousin de Mora. C’est au terme de sept ans d’amitié que le couple s’est dit «oui» lors d’une cérémonie privée le 7 février 1941.

Seuls les proches et amis ont été invités à la cérémonie, comme leurs familles respectives n’approuvaient pas l’union.

«Une famille unie selon les règles de l'amour, le respect mutuel, le travail honnête et une bonne éducation basée sur les valeurs familiales sont les clés d'une coexistence saine», a déclaré le couple dans le communiqué.

Le couple, qui a eu cinq enfants, a 11 petits-enfants, 21 arrière-petits-enfants et 9 arrière-arrière-petits-enfants.

Ils ont tous deux été enseignants jusqu'à leur retraite.

Aura Cecilia, une de leurs filles, a déclaré que ses parents aiment aller au cinéma et au théâtre ensemble, jardiner et avoir de grands dîners avec la famille et les amis.