Une ancienne duchesse à Miss Univers Canada

Rosalie Mercier ne fait que 4 pieds 11 pouces, mais la jeune professionnelle de Québec a des idées de grandeur.

«Il n'y a pas de standard au niveau de la silhouette ou au niveau de la taille», explique l’ex duchesse du Carnaval de Québec qui ne croyait pas pouvoir représenter son pays à Miss Univers en étant considérée petite.

Ayant terminé récemment un baccalauréat en gestion internationale, la jeune femme travaille à l’heure actuelle comme directrice au développement des affaires pour une entreprise de composantes en fibres de verre.

Celle qui carbure aux défis commence un nouveau baccalauréat en psychologie.

«Je suis quelqu'un qui recherche le défi, qui veut tout le temps se dépasser et je pense que c'est un bon processus pour apprendre à se connaître comme jeune femme.»

Outre le volet personnel, Rosalie Mercier tient à représenter des causes qui lui tiennent à cœur.

«Je représente la cause SOS Children Canada, qui vient en aide à des enfants dans la communauté internationale qui ont des besoins importants. D'ailleurs, SOS Children va faire un projet avec les fonds amassés par Miss Univers Canada», explique la jeune femme à TVA Nouvelles.

Cette dernière a remarqué des lacunes importantes sur le plan de l’éducation lors d’un voyage au Honduras.

«Au Canada, on est bien, on a plusieurs sources d’apprentissage, mais ce n’est pas le cas partout malheureusement».

Du 19 au 24 octobre prochain, Rosalie Mercier devra se démarquer de la quarantaine de candidates des quatre coins du pays et ainsi être couronnée Miss Univers Canada.

«J’aimerais surtout me dépasser et ressortir heureuse et satisfaite de ma performance. Ça veut dire que j’aurai tout donné et je serai restée moi-même tout au long du processus», lance Rosalie Mercier, tout sourire.