COVID-19: hausse des cas au pays dans la dernière semaine

Le nombre de cas de COVID-19 au pays a augmenté au cours de la dernière semaine écoulée alors que la rentrée scolaire bat son plein au pays.

Selon les calculs de la santé publique du Canada, le nombre moyen de cas par jour au pays a bondi pour se chiffrer à 425, en hausse de 13 % par rapport à la semaine précédente.

Les jeunes adultes de 20 à 39 ans sont, de loin, les principaux vecteurs du virus, eux qui représentent 50 % des cas au pays au cours des dernières semaines, ce qui laisse croire que les activités sociales en tout genre demeurent les principales sources d'infections.

Or, par le biais de cette tranche d'âge qui n'éprouve généralement que de faibles symptômes, «il est très possible que le virus atteigne des individus, des populations et des milieux à haut risque», a rappelé l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, dans une déclaration écrite où elle a incité les Canadiens à continuer à respecter les mesures de distanciation sociale.

Le Québec s'est tout particulièrement mal tiré d'affaire au cours de la dernière semaine, avec une moyenne de 97 nouveaux cas par jour, du 24 au 30 août inclusivement. Le compteur est passé à quelques reprises au-dessus du cap des 100 cas par jour, une chose qui s'était produite une seule fois depuis le 11 août.

Lors de la semaine précédente, du 17 au 23 août, le Québec avait maintenu une moyenne de 73,5 nouvelles infections journalières. C'est donc dire que le nombre de cas s'est accru de 32 % au cours de la dernière semaine, un taux bien plus élevé que la moyenne nationale.

L'Ontario, de son côté, est passé d'une moyenne de 108 contaminations par jour du 17 au 23 août à 113,3 cas journaliers lors de la dernière semaine, soit une hausse d'à peine 5 %.

L'Alberta, la Colombie-Britannique et le Manitoba ont aussi continué à présenter de lourds bilans.

Dimanche tranquille

La journée de dimanche est cependant venue tempérer les craintes. Tant le Québec (120 cas) que l'Ontario (112 cas) sont demeurés coincés au-dessus du plateau des 100 infections, mais il s'agit dans les deux cas d'une diminution du bilan par rapport à la veille.

Le Manitoba, avec 35 cas, a aussi connu une meilleure journée de samedi. La Saskatchewan et les provinces de l'Atlantique, elles, n'ont découvert aucun test positif, tandis que les deux provinces les plus à l'ouest du Canada n'ont pas mis à jour leurs données.

Quatre décès - trois au Québec et un en Ontario - ont aussi été signalés.

Le Canada cumule désormais un total de 127 940 infections au SRAS-CoV-2 depuis le début de la pandémie, soit 267 de plus que samedi. Du nombre, 9117 Canadiens ont perdu la vie après avoir contracté le virus.

La situation au Canada:

Québec: 62 352 cas (5758 décès)

Ontario: 42 195 cas (2810 décès)

Alberta: 13 476 cas (237 décès)

Colombie-Britannique: 5496 cas (204 décès)

Saskatchewan: 1615 cas (24 décès)

Manitoba: 1186 cas (14 décès)

Nouvelle-Écosse: 1083 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 269 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 191 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 44 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 127 940 cas (9117 décès)