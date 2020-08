Démantèlement du «Camping Notre-Dame» : Une trentaine de tentes sont toujours sur le site

Une trentaine de tentes étaient toujours présentes sur le campement de la rue Notre-Dame, dans le quartier Hochelaga à Montréal, dimanche après-midi, même si les personnes itinérantes sont sommées de partir d’ici lundi.

Le camp de fortune situé près de la rue Notre-Dame dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve doit être démantelé d'ici le lundi 31 août, selon ce qu'a ordonné la Ville de Montréal.

La semaine dernière, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a assuré que la coercition ne serait pas privilégiée pour faire partir les campeurs et qu’on ne devait pas s’attendre à voir une «descente de police» sur les lieux.

Surnommé le «Camping Notre-Dame», le site accueillait des dizaines de tentes cet été. Les personnes en situation d’itinérance ont adopté ce petit village pour garder leur liberté et pour éviter d’être entassées dans les refuges, où certaines craignaient d’attraper la COVID-19.

Depuis le 21 août dernier, plus d’un millier de personnes ont signé une pétition en ligne demandant la sauvegarde du campement. «Ces gens ne dérangent personne et au contraire, [c'est] beau de les voir s'entraider en petite communauté et de voir qu'ils s'en sortent bien. Laissons-les vivre là», peut-on lire.