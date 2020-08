Des souvenirs du bar de danseurs nus Le 281 vendus aux enchères

Petits podiums pour les danses aux tables, produits dérivés comme des caleçons ou des trousses pour les enterrements de vie de jeune fille, tableaux de torse d’homme... Le mythique bar de danseurs Le 281 mettra à l’encan une panoplie d’objets marquant les 40 ans d’histoire de l’établissement montréalais.

« Initialement, je voulais faire l’encan sur place. Je l’aurais fait avec une petite twist sexy. C’est sûr que les [danseurs] auraient été là. On aurait pu vendre les vêtements [qu’ils avaient sur le dos] », explique Annie Delisle, propriétaire du 281.

Après 40 ans de loyaux services envers la gent féminine, elle a annoncé en février avoir pris la décision de mettre la clé sous la porte du légendaire bar de danseurs nus dès septembre, pour des motifs personnels.

Si Mme Delisle avait prévu une finale grandiose pour le dernier été du club, les mesures sanitaires ne lui ont pas donné le goût de rouvrir depuis le 15 mars.

« Avec le deux mètres de distance, on ne peut rien faire ici. Ce n’est exactement pas ça, l’expérience 281. C’est la proximité, la folie. C’est faire un cheers avec ses amies en se tenant par le cou. On chante, on se lève, on danse », décrit-elle.

Encan en ligne

Pour cette même raison, l’encan qui devait initialement se tenir au cœur même du cabaret érotique devra plutôt avoir lieu sur le web, à la grande déception de Mme Delisle qui aurait aimé s’affilier à un organisme communautaire pour amasser des fonds.

Photo Ben Pelosse

« C’est assez ordinaire comme finale. Mais bon, la terre entière est dans le même bateau [...]. Il y a des affaires pires dans la vie », tempère la femme d’affaires.

Outre les cocasses produits dérivés et le mobilier « emblématique » sorti tout droit des années 1970, le 281 se débarrasse aussi d’objets plus standards, comme ses systèmes de son, ses éclairages, et ses produits de bar. À part les costumes et les accessoires, tout doit être vendu.

En regardant son établissement vide de vie, Mme Delisle pouffe de rire en se remémorant des événements inoubliables.

« Souvent, les moments les plus drôles, c’était les soirs d’audition [...]. Pour avoir un gars qui a le bon casting, on devait en voir une centaine. Et c’est pas toujours des heureuses performances, dit-elle en riant. Faire une split tout nu, ça ne se fait pas ! »

Au début, en 1980, les danseurs n’avaient pas d’exemples sur lesquels se baser, donc ils s’inspiraient beaucoup de leurs collègues féminines, lui a-t-on déjà dit, alors qu’elle n’avait que 10 ans à l’époque.

Photo Ben Pelosse

« Ça a été long avant qu’ils placent leur art », raconte celle qui a pris la relève de son père France à la tête de l’établissement de la rue Sainte-Catherine Est.

Un espace pour les dames

Même si elle ne veut plus prendre en charge le bar qui a occupé une grande partie de sa vie, Mme Delisle espère que quelqu’un voudra bien reprendre l’idée, ou même la marque 281, pour offrir aux dames un espace pour elles, comme l’établissement l’a fait pendant 40 ans.

« Je serais prête à accompagner, le temps de bâtir le club, ou de référer mon équipe [...]. On était rendu avec des performeurs. Des danseurs professionnels, des acrobates de cirque, et on mettait vraiment le corps du gars en valeur, sans nécessairement aller dans la nudité chaque fois. »

L’encan se fera sur le site jakibi.com le 12 septembre. Il sera possible de pré-miser sur les items dès le 8 septembre.

Tout recycler, du mobilier aux plaques de métal

Même si l’encan ne sera pas aussi grandiose que prévu, la propriétaire du 281 espère tout de même que les vieux objets du célèbre bar de danseurs nus se trouveront une deuxième vie, déterminée à assurer la récupération de tout ce qui est recyclable.

« Même si ce ne sont pas des accessoires qui sont en vente, ça reste que c’est un lieu mythique avec beaucoup d’histoire, estime Éric Bordeleau, responsable de l’événement pour la Maison des Encans. Les gens sont très sensibilisés à recycler, à récupérer. »

Photo Ben Pelosse

Le 12 septembre, l’encan se fera sous le style des « Dutch auctions » (encans à la hollandaise), c’est-à-dire que la mise de départ sera très haute, mais que plus les gens attendent, plus le prix descend. Le premier à miser obtient l’objet.

Photo Ben Pelosse

« Les gens peuvent attendre pour économiser, mais il y a peut-être quelqu’un d’autre qui va miser avant, donc c’est toujours une question de qui a les nerfs les plus solides, précise-t-il. Il y a du monde qui peuvent se ramasser avec de très bons objets pour parfois une bouchée de pain. »

Objets tendance

Selon lui, les objets proposés par le club de danseurs – et en particulier le mobilier des années 1970 – trouveront certainement preneurs auprès de locataires.

« Les appartements ne sont pas toujours grands. Ce sont de très bonnes tables, des chaises solides, dans un design hyper tendance, avec le chrome, le cuir... », note-t-il.

La cueillette des lots achetés se fera directement au bar, tandis que les invendus tenteront leur chance la semaine suivante.

Pour aider des organismes

Puis, la tenancière donnera le feu vert à une compagnie de récupération de produits de rénovation, qui viendra chercher tout ce qui reste à l’intérieur de la bâtisse, dont le sous-sol regorge de matériel inutilisé comme de la céramique. Tout sera récupéré, jusqu’aux coins en métal vissés aux colonnes du club.

« C’est une économie circulaire [...]. Avec les profits, ils font des projets pour aider les femmes dans le besoin, les communautés autochtones, et peuvent aller construire à l’extérieur du Canada avec Architecture sans frontières », explique Annie Delisle.

Le bâtiment qui abritait Le 281 sera probablement détruit.