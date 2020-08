Le policier qui s'est agenouillé sur le cou de George Floyd demande à ce qu'on retire les accusations

Le policier de Minneapolis qui fait face à des accusations pour le meurtre de George Floyd demande à un juge de lever ces accusations.

Selon ce qui est indiqué dans la documentation de la cour en date de vendredi, l’avocat de Derek Chauvin dit qu’il n’y a pas de cause probable pour soutenir la thèse de meurtre au deuxième degré ou au troisième degré, ou d’homicide involontaire.

À l’inverse, la poursuite a dit que le meurtre de Floyd était si cruel que des sentences plus sévères étaient de mise, au lieu de ce qui est normalement recommandé par l’État si jamais Chauvin et les trois autres agents impliqués en venaient à être déclarés coupables.

Floyd est mort le 25 mai dernier après avoir subi la pression du genou de Chauvin appuyé sur son cou pendant près de huit minutes. Les autres policiers présents sont accusés d’avoir aidé et contribué à l’homicide.

«M. Floyd a été traité cruellement, dit la poursuite, dirigée par l’avocat Keith Ellison. Malgré les supplications de Floyd qui ne pouvait pas respirer et sentait qu’il allait mourir, ainsi que des témoins qui demandaient que M. Floyd soit libéré de la prise et secouru, l’accusé et ses co-accusés ont continué de coincer M. Floyd.»

Les quatre agents, soit Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Kiernan Lane et Tou Thao, ont été congédiés par le département de police de Minneapolis, dans l’État du Minnesota.

La chaîne CNN a tenté de contacter les avocats de la défense pour obtenir leur point de vue, mais n’a pas eu de retour.