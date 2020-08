Les Alouettes perdent leur quart-arrière

Le quart-arrière des Alouettes de Montréal Vernon Adams fils a choisi de faire une croix sur l’année 2020 de son contrat afin de tenter sa chance dans la NFL.

Puisqu’il n’y aura pas de campagne de la Ligue canadienne de football (LCF), Adams fils a pris cette dure décision afin de possiblement trouver un poste dans la meilleure ligue du monde. Il pourrait toutefois être de retour avec les Moineaux en 2021, a-t-il annoncé sur son compte Twitter, dimanche.

«Je veux que tout le monde lisant ceci sache que je suis encore complètement engagé envers cette franchise et cette ville, et que si aucune opportunité en NFL ne se concrétise cette année, je serai de retour avec les Als en 2021 avec le même but en tête : bâtir une dynastie», a déclaré le quart de 27 ans.

«Je n’ai jamais prévu ce scénario pour la saison 2020, a-t-il ajouté. Lors des dernières années, j’ai tout fait pour me préparer à devenir un quart-arrière partant pour cette organisation et cette ville. Avec les nouvelles de l’annulation de la saison, j’ai été forcé d’examiner mes options afin de pourvoir aux besoins de ma famille.»

À l’entre saison, Adams fils a signé un contrat de deux ans avec les Alouettes. Il a mené l’équipe à une fiche de 10-8 et une présence en séries de la LCF.

Il a lancé le ballon sur 3942 verges pour 24 touchés en 2019. Très mobile, l’Américain a aussi inscrit 12 majeurs au sol. Pour ses performances, il a été élu sur l’équipe d’étoiles de l’Association de l’Est.