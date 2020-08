Nouvel enregistrement secret de la sœur de Trump: Ivanka est «une mini Donald»

Dans un nouvel enregistrement secret rendu public samedi, la sœur du président américain Donald Trump, Maryanne Trump Barry, critique de nouveau le président, mais surtout sa fille Ivanka.

• À lire aussi: Trump est «cruel» et «menteur», dit l'une de ses sœurs dans un enregistrement secret

«Elle est une mini Donald. Et, mais il est entiché d’elle. Il l’a toujours été, elle a toujours été là», affirme Maryanne Trump Barry dans l’extrait.

Les premiers enregistrements secrets de la sœur du président ont d’abord été dévoilés dimanche dernier. Dans ceux-ci, on pouvait entendre la femme qualifier Donald Trump de «cruel», «menteur» et dépourvu de principe.

Ces séquences audios ont été captées par la nièce de Donald et Maryanne Trump, Mary Trump. Elle affirme avoir enregistré secrètement 15 heures de conversations en tête-à-tête avec sa tante en 2018 et 2019 en raison d’une bataille pour un héritage, selon ce que rapporte CNN.

Mary Trump assure qu’elle n’avait jamais prévu diffuser ces enregistrements, mais qu’elle se sent maintenant obligée de le faire.

La nièce du président américain a récemment publié un livre intitulé «Trop et jamais assez» («Too Much and Never Enough»), dans lequel elle dépeint sa famille comme étant «toxique».

Voici la traduction complète de la bande audio ci-haut :

Maryanne Trump Barry: «Quand cette maudite Ivanka publie cette photo de la Madonna et son enfant sur Instagram, quand on, la grosse nouvelle de la journée était comment nous - »

Mary Trump: «Des enfants sont arrachés à leurs familles - »

Maryanne Trump Barry: «Des enfants sont arrachés à leurs familles. Je ne pouvais pas la blâmer. Je n’avais jamais entendu parler de Samantha Bee avant, mais je ne pouvais pas dénoncer ce qu’elle a dit. Pendant ce temps, Eric est publiquement devenu le moron. Ivanka s’en fout. Elle ne pense qu’à elle.»

Mary Trump: «Ouais, elle est une mini Donald.»

Maryanne Trump Barry: «Elle est une mini Donald. Et, mais il est entiché d’elle. Il l’a toujours été. Elle a toujours été sa préférée.»