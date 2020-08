Pas de rentrée à la maternelle pour une fillette diabétique

Situation frustrante pour une mère de famille de St-Jérôme : sa fille diabétique ne pourra pas faire sa rentrée scolaire à la maternelle parce que son enseignante refuse de lui administrer l’insuline dont elle a besoin.

Marie-Claude Gauthier avait déjà avisé le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord de cette nécessité pour l’enfant de 5 ans, atteinte du diabète de type 1, qui requiert cinq doses d’insuline au quotidien pour contrôler la glycémie du malade.

La jeune maman dit avoir reçu la confirmation que sa fille Alicia, potentiellement atteinte d’un trouble de l’autisme, obtiendrait tous les services pour faire sa rentrée dans une école spécialisée.

Pourtant, sur présentation de la trousse de soins à l’enseignante lors de la rentrée, tout ne s’est pas passé comme prévu.

«On avançait dans la rencontre, puis la directrice et la professeure sont sorties de la classe sans explication, sans excuse, a raconté Marie-Claude Gauthier à TVA Nouvelles, samedi. Elles ont dit que c’était trop pour elles.»

«La directrice est revenue et a dit avoir appelé son patron ou son superviseur, et un conseil de professeurs. Ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas prendra Alicia, qu’ils ne sont pas formés pour faire ça, qu’ils ne sont pas des infirmiers, mais bien des orthopédagogues, et que ce n’était pas normal.»

La mère disait avoir reçu l’assurance que le Centre de services ferait «toutes les démarches» pour avoir une subvention à l’intention de l’école de la petite Alicia. «Ils ne l’ont pas fait», a-t-elle déploré.

«L’école, c’est pour tout le monde»

En prenant connaissance de l’histoire d’Alicia, une mère d’Asbestos, déménagée là en provenance de Trois-Rivières, relate que pour son enfant, tout s’est très bien déroulé dans les deux régions.

«Continue, suis le protocole, va voir l’infirmière de l’école, conseille cette femme à Marie-Claude Gauthier. S’ils ne veulent pas, trouve une autre école plus loin, mais qui sera capable de prendre l’enfant.»

«Je sais que ce n’est pas évident, mais continuez : l’école, c’est pour tout le monde, ajoute-t-elle. Personne ne doit être mis à part à cause du diabète. Le diabète, c’est une maladie, oui, mais c’est quelque chose qu’on est capable de gérer.»

Diabète Québec est en furie. L’organisme dit que cette enfant est victime de discrimination basée sur la maladie et que les professeurs doivent être éduqués sur la façon de traiter ces enfants.

Un enfant sur 300 souffre de diabète de type 1 au Québec. Il est donc relativement fréquent de voir des enseignants prendre en charge des enfants atteints de la maladie dans la province.