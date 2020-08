Un bar de Québec invite ses clients à se faire dépister pour la COVID-19.

• À lire aussi: Des bars s’ouvrent une cuisine pour survivre à la pandémie

• À lire aussi: Les tenanciers de bars souhaitent des assouplissements

Le bar Kirouac, situé dans le quartier Saint-Sauveur, a pris connaissance de résultats positifs chez certains de ses clients. Pas de chance à prendre, dit-on, et l’établissement ferme ses portes jusqu’au mardi 1er septembre.

«Nous ne voulons prendre aucune chance avec votre santé, c’est pourquoi nous fermons trois jours pour une désinfection totale du bar, a annoncé le bar Kirouac sur sa page Facebook. Vous êtes importants pour nous, c’est pourquoi nous prenons cette décision. Prenez soin de vous et, au moindre symptôme, faites-vous tester s’il-vous-plaît.»

Le propriétaire du bar de karaoké a expliqué à TVA Nouvelles que ses clients sont plus âgés, donc plus à risque de souffrir des conséquences d’une infection au nouveau coronavirus.

Du côté de la santé publique régionale, on ne parle pas encore d’éclosion à proprement dit dans ce dossier, mais on recommande à ceux et celles qui ont fréquenté cet établissement d’aller se faire tester en cas d’apparition de symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19.

Une enquête épidémiologique est en cours pour retracer les gens qui sont venus au bar Kirouac dans les derniers jours.