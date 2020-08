Un convoi d’automobilistes noirs manifeste devant le bureau de comté de François Legault

Un convoi de 60 automobilistes noirs du Grand Montréal s’est rendu au bureau de comté du premier ministre François Legault à L’Assomption, dimanche, pour lutter contre le profilage racial dans les corps de police du Québec.

Le convoi «Noirs au volant, fiers et libres» a parcouru l’est de l’île de Montréal et la région de Lanaudière pour dénoncer le profilage racial et «l’interpellation abusive» des conducteurs noirs par la police pour finalement déposer une liste de 10 recommandations au premier ministre.

Parmi ces recommandations, adopter une loi et des règlements contre le profilage racial dans tous les corps de police du Québec, doter tous les policiers de caméras portatives et réviser le Guide de pratiques policières.

«Non à la brutalité policière, non envers les injustices envers les gens racisés et les gens de race noire, mais pas seulement les noirs, toutes les personnes multiethniques victimes d’injustices de la part des services de police», a lancé Carline Agnès Joseph, présidente de l’organisme Miss Haïti Canada et présente à l’événement.

«Cette région, qui englobe les municipalités de Repentigny, Terrebonne, Mascouche et L'Assomption, est notoire pour les interpellations policières abusives, discriminatoires et anormalement fréquentes des résidents noirs au volant de leur auto», soutiennent Pierreson Valval et Fo Niemi dans un communiqué.

Le document contenant les 10 recommandations a été reçu par Mme Lynne Harpin, directrice du bureau de circonscription du premier ministre du Québec.

Le 5 juillet dernier, le premier événement du convoi «Noirs au volant, fiers et libres» avait attiré plus de 200 voitures venant des quatre coins de l'Île de Montréal.

La sécurité du convoi a été assurée par le service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Sûreté du Québec (SQ).