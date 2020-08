Ce qui vous arrivera si vous ne vous isolez pas à votre retour de voyage

Quelques mois après la déclaration de pandémie, force est de constater que le gouvernement canadien prend très au sérieux l’implications des retours de voyage dans la propagation de la COVID-19, une des principales causes de la première vague de contaminations au pays.

La mesure de prédilection pour protéger les Canadiens du nouveau coronavirus dans cette situation est l’imposition d’une quarantaine aux voyageurs qui entrent au pays. Le non-respect de cette mesure peut coûter cher, très cher.

Enfreindre les instructions qui vous sont données à votre entrée au Canada ou omettre de fournir des renseignements exacts constitue une infection en vertue de la Loi sur la mise en quarantaine et peut entraîner six mois d’emprisonnement et/ou 750 000 $ d’amende.

«Il y a eu ce genre de peine la semaine passée, a relaté l’analyste Mario Dumont sur les ondes de LCN, lundi. Il y a eu un Américain qui s’en foutait, qui a reçu un premier avertissement, qui a récidivé à Banff dans l’Ouest canadien, et il a eu l’amende : 750 000 dollars canadiens. Ce n’est pas de la frime. Elle a vraiment été payée.»

À la connaissance du ministère des Affaires étrangères, aucun citoyen canadien n’a été épinglé pour ce genre d’infraction jusqu’ici.

«Il y a une application qui doit être téléchargée sur le téléphone, a rappelé le ministre François-Philippe Champagne en entrevue à l’émission Dumont. Le gros bon sens dicte la conscience des gens. Je ne pense pas que c’est l’amende. Après quatre mois, je pense que tout le monde a compris ce qu’on doit faire pour se protéger personnellement et protéger nos proches.»

Qu’à cela ne tienne, les sanctions ont de quoi dissuader les fausses déclarations de quarantaine à l’Agence des services frontaliers.

Dans les scénarios les plus graves, mettre fin à la quarantaine ou à l’isolement obligatoire et que cela entraîne la mort ou des lésions corporelles graves à une autre personne en raison de la transmission de la COVID-19 peut entraîner une amende maximale de 1 million $ ou un emprisonnement maximal de trois ans.

«Franchement, je n’ai pas entendu d’exemple pour des citoyens canadiens ou québécois revenus au pays qui se sont faits attraper, assure Mario Dumont. On me dit qu’il y a des gens qui ont fait l’objet de vérifications, en personne à domicile ou au téléphone, et avec la géolocalisation. Sur papier, tout est là, tout semble logique et solide.»

Quarantaine au retour d’un voyage : questions et réponses

Que dois-je faire à mon retour?

Déclarer une toux, une fièvre ou des difficultés respiratoires, qui sont des symptômes d’infection à la COVID-19;

Vous mettre en quarantaine pendant 14 jours même si vous n’avez pas de symptômes

Vous isoler complètement 14 jours si vous avez des symptômes

À qui dois-je fournir l’information?

Les voyageurs qui entrent au Canada doivent fournir leurs coordonnées, soit par l’entremise de l’application ArriveCAN, d’un formulaire accessible en ligne ou d’un formulaire papier, en plus de se soumettre à une évaluation faite par un agent des services frontaliers.

Comment la quarantaine est-elle vérifiée?

La personne qui se met en quarantaine doit indiquer aux douaniers un endroit adéquat pour s’isoler ou se mettre en quarantaine, avec accès aux nécessités de subsistance incluant eau, nourriture et médicaments, et sans possibilité de contact avec des personnes âgées ou malades.

Je n’ai pas de plan pour me mettre en quarantaine

Les représentants aux points d’entrée évaluent les risques pour la santé publique en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et la viabilité du plan de quarantaine des voyageurs, sans quoi un transfert dans un établissement désigné de quarantaine leur sera imposé.