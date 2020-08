De mystérieuses lignes blanches apparaissent sur une plage de la Colombie-Britannique

De mystérieuses lignes blanches sont apparues en fin de semaine sur une plage de la Colombie-Britannique.

C’est sur la plage de Haida Gwaii, sur Lina Island, au large de Prince Rupert, que ce sont formées ces lignes par de petits coquillages blancs.

Mesurant une centaine de mètres, elles sont espacées de plusieurs centimètres les unes des autres et sont parallèles et perpendiculaires à la marée, ce qui semble donner une grille sur la plage.

«J’ai demandé à plusieurs des aînés ici s’ils l’avaient déjà vu et aucun d’entre eux n’a dit l’avoir vu», a déclaré à Global News Bill Yovanovich, conseiller en chef de la communauté autochtone haïda de Skidegate.

L’homme a publié des photos sur un groupe local des Premières Nations des îles, qui reconnaît que ces traces doivent être l’œuvre de la nature.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup lui donnent raison en indiquant qu’il s’agit d’une trace de mer croisée, un phénomène naturel peu fréquent, où deux systèmes de vagues se croisent avec une géométrie quasi parfaite.

Mais certaines théories ont sans doute fait plus de vagues.

«Nos aînés pensent que cela pourrait être l’œuvre de certains êtres surnaturels. Beaucoup d’autres personnes disent en plaisantant que c’étaient des extraterrestres», a ajouté Yovanovich.

Pour Robert Holman, professeur à l’université d'État de l'Oregon et expert en courants côtiers et en formation des côtes, il est peu probable que ces lignes soient naturelles.

«Je dirais que les chances sont un peu moins de 0,00000%», a-t-il déclaré à Global News. Il a estimé que cela ressemblait plus à un tracé fait par des humains qui souhaitaient aider à maintenir une distanciation sociale sur la plage.

Mais la plage de Haida Gwaii est une plage isolée et très peu fréquentée. Et pour Bill Yovanovich, tracer des lignes blanches avec des coquillages représenterait un travail colossal et fastidieux pour que cela puisse être fait artificiellement.