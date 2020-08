Denis Lévesque s’apprête à amorcer sa quinzième saison à la barre de l’émission qui porte son nom, à compter de lundi, à LCN. Témoin privilégié de l’actualité, il a su donner une voix à de nombreuses personnes qui vivaient des situations d’injustice, de rejet ou d’incompréhension.

Avec son émission, il a surtout vu et montré l’évolution de la société en abordant des sujets tabous, qui ne le sont plus aujourd’hui.

Q: Denis, quelles sont les nouveautés pour cette rentrée?

R: Le grand changement est qu’on revient à 19 h, qui a été mon heure de diffusion pendant 13 ans. L’an dernier, on avait décidé de retirer cette diffusion, car j’étais une des émissions les plus disponibles et on avait décidé de raréfier la demande. Beaucoup de gens ont réagi, j’ai reçu énormément de courriels, car ça changeait les habitudes du public. On a finalement décidé de remettre l’émission à 19 h, pour la première diffusion à LCN.

Q: Gardez-vous le même concept inspiré de l’actualité?

R: Mon émission privilégie le côté humain, on peut donc s’éloigner de l’actualité quand on a des témoignages intéressants. On peut, par exemple, donner la parole à quelqu’un, deux ou trois jours après la nouvelle. Mais on va rester connecté sur l’actualité, tout en faisant une émission dans un climat de COVID. Les quatre derniers mois de la dernière saison, on a été interpellés par des cas très humains, des gens qui ont vécu des situations très pénibles. On a même contribué à en aider certains qui faisaient face à un appareil bureaucratique extrêmement lourd.

Q: Vous vouliez aussi introduire davantage de débats...

R: Je n’ai jamais eu de nombreux commentateurs autour de moi, mais je me suis aperçu qu’il y avait comme deux courants de pensée quand on parle du masque, de la COVID, de la politique ou de ce qui se passe aux États-Unis. Je voudrais donc alimenter la réflexion en donnant le point de vue des deux façons de voir avec des collaborateurs, mais je veux qu’on puisse débattre intelligemment de tous ces points soulevés dans l’actualité.

Q: Pourriez-vous donner la parole aux anti-masques, par exemple?

R: Je ne crois pas aux théories du complot et je ne veux pas leur donner d’importance. Quand j’ai abordé des thèmes conspirationnistes, c’était avec des spécialistes qui décortiquaient leurs arguments pour expliquer pourquoi cela n’était pas vrai. Mais je pense qu’on peut débattre des enjeux et des décisions. Je rentre tout juste de vacances dans Charlevoix, et les régions se posent la question à savoir pourquoi ils doivent porter le masque alors que leur réalité est très différente de la réalité montréalaise. Je pense qu’on peut poser ce genre de questions intelligemment, être dans la nuance, et pas forcément dans l’opposition systématique.

Q: Comment avez-vous vécu ces dernières semaines?

R: J’ai eu mes plus longues vacances depuis longtemps. J’ai signé un nouveau contrat et j’ai décidé de privilégier mes temps de repos. Mes saisons sont donc écourtées de quatre semaines. Avec Pascale, on a arpenté le Québec et on a eu de très belles vacances. Je suis plein d’énergie pour débuter ma 15e saison.

Denis Lévesque revient en ondes à 19 h. Son émission sera également en rediffusion à 23 h 06, à TVA, dès le 7 septembre.