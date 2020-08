Des brigadiers absents de la rentrée saguenéenne

Des élèves du primaire dans le secteur de Jonquière, à Saguenay, ont dû se rendre à l'école sans brigadier, lundi matin, pour la rentrée. Ce sont des parents qui ont pris le relais en attendant les policiers.

C'est le cas de Caroline Girard qui a été surprise de voir le coin de sa rue vacant en pleine matinée de rentrée scolaire, sans aucune brigadière en vue.

«Moi, j'avais ma petite qui entrait en maternelle alors on a marché ensemble, moi et mon amie, et arrivée au coin de la rue, il n'y avait pas de brigadière! On s'est dit: ‘Hein? Elles sont où? Ils nous demandent d'envoyer nos enfants à l'école pour 8h30, mais ils ne mettent pas de brigadière’», raconte Mme Girard, mère d'une élève de l'école Sainte-Lucie.

Quelques écoles de la région ont voulu accueillir les élèves en petit groupe pour limiter le nombre de personnes présentes pour la rentrée. Mais ce n'est pas tout le monde qui était au courant de cette rentrée progressive, le Centre de service de la Jonquière n'ayant pas avisé la police municipale qui gère les brigadiers scolaires.

«Cette modification d'horaire a engendré un besoin d'appeler le service de police de la Ville de Saguenay qui a dû intervenir pour protéger nos jeunes. C'est un oubli de notre part, c'est malheureux, c'est survenu dans ce contexte particulier qu'est la COVID-19», explique la responsable des communications du Centre de service de la Jonquière, Stéphanie Audet.

Sans avoir été prévenus, les brigadiers ont terminé leur quart de travail à l'heure habituelle alors que des enfants continuaient de se rendre à l'école.

«Ce matin, tous les brigadiers étaient à leur poste aux heures régulières soit de 7 h 30 à 8 h. Dans la situation où l'horaire changerait, le Centre de services doit faire une demande à la Ville et on peut adapter l'horaire de nos brigadiers en conséquence», détaille le responsable des communications à la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau.

Cela n'a donc pas été fait lundi matin. Heureusement, deux mamans ont pris le relais le temps que les policiers interviennent.

«On n'a pas eu le choix! Moi, je restais sur le bord de la rue avec les enfants pendant que mon amie allait bloquer le trafic. On avait cinq enfants avec nous», décrit encore une fois Caroline Girard.

Le Centre de services scolaire de la Jonquière se désole de cet incident et rappelle aux parents de les contacter advenant le cas où un brigadier manque à l'appel sur le trajet de l'école.