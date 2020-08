Donner une deuxième vie à sa sœur

Pouvoir compter sur ses proches quand on traverse une épreuve peut faire toute une différence. Une femme de Québec en attente d'une greffe de rein en sait quelque chose.

Elle recevra bientôt le cadeau qu'elle attend depuis 3 ans, et la donneuse n'est nulle autre que sa sœur.

«Enfin je vais recevoir le don d'une vie grâce a ma sœur. C'est un sentiment extraordinaire», confie Gisèle Delisle.

«C'est un don de soi, un don de vie. C'est comme si j'avais vécu une course sans savoir quand j'allais terminer, quand je recevrais enfin ce traitement.»

Mme Delisle était enfant lorsqu'elle a reçu un diagnostic d'insuffisance rénale, une maladie congénitale.

Une opération, puis la médication devaient la tenir loin de la dialyse jusqu'à environ 75 ans. Malheureusement, à 54 ans, son état s'est détérioré.

«Le 13 décembre 2017, j'ai frappé mon mur. Les médecins m'ont dit: "Madame Delisle, vous avez une maladie très grave, vous êtes en survie. "»

Depuis ce temps, cinq proches ont offert d'être donneurs, mais au fil du processus, personnes n'était compatible.

C'est lors du cinquième échec que Nicole, sa sœur aînée, a avoué à sa sœur qu'elle avait fait des recherches et des examens médicaux en parallèle et qu'elle avait décidé d'aller de l'avant et de donner un rein à sa sœur cadette.

«Un "match parfait"!»

«J'embarque à 100%, je n'ai aucun regret. Depuis que j'ai pris la décision, je suis tellement satisfaite», explique Nicole Delisle.

«On ne recule pas, on va de l'avant, ça va bien se passer, je suis positive. Je me sens chanceuse d'être capable de faire ce don. Nous avons les mêmes gênes, le même type de sang. C'est un match parfait!»

La grande sœur, venue de l'Ontario pour effectuer le don, est fière du courage dont Gisèle fait preuve depuis toutes ses années.

«Ce qui motive ma décision? La qualité de vie que ma sœur va retrouver avec sa famille. Elle est tellement disciplinée. Je vois qu'elle fait tout ce qu’il faut. Je lui donne mon rein, car je sais qu’elle va faire son possible pour s'en occuper et ce sera un succès.»

La pandémie exacerbe les précautions auxquelles elles doivent se soumettre.

Les deux sœurs comment un confinement aujourd'hui jusqu'au jour de l'opération, le 18 septembre prochain.

«Nous allons faire très attention à la COVID-19. C'est stressant!»

Pour Gisèle, dont la vie est sur pause depuis trois ans, ce don est l'occasion de retrouver une qualité de vie.

«Elle me donne droit à une deuxième vie, c'est extraordinaire. C'est une explosion d'amour», confie-t-elle.