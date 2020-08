Élections municipales de 2021: le maire Labeaume maintient l’ambiguïté

Fidèle à son habitude des derniers mois, Régis Labeaume a maintenu une certaine ambiguïté quant à ses intentions pour la course à la mairie de Québec à l’automne 2021.

«À un moment donné, je vous le dirai si jamais je m’en vais. Mais comme je veux rester, on va remettre ça de quelques années», a glissé le maire de Québec, lundi soir, en marge d’un point de presse, juste avant le conseil municipal de la rentrée.

Quelques minutes plus tôt, M. Labeaume avait mentionné, mi-sérieux mi-blagueur, que «le problème est que je suis encore là. Pour l’instant, je n’ai pas le goût de partir».

Pendant de longues minutes, le maire a pourtant encensé plusieurs noms de potentiels candidats à la mairie dont il a été question dans une chronique publiée lundi dans le Journal.

«D’autre monde»

«Olga Farman, Julie Lemieux et Dominique Brown ont tout ce qu’il faut pour être maire de Québec s’ils le décidaient un jour. Le cas échéant, ce serait le fun qu’ils décident d’être candidat, ils ont le talent qu’il faut», a-t-il fait savoir.

Tout en distribuant ces bons mots envers l’avocate, l’ancienne conseillère municipale et l’homme d’affaires, Régis Labeaume a glissé que «si je décidais de ne pas me représenter, il y aurait d’autre monde qui se présenterait et que vous n’avez pas sur votre liste. Ce serait très intéressant (...) Chez les jeunes (candidats potentiels), il y a du monde intéressant à part ça. Mais vous ne l’avez pas (la liste complète des noms)».

Régis Labeaume, 64 ans, est à la tête de la Ville de Québec depuis décembre 2007.