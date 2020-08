Legault s'inquiète d'un «relâchement général» au Québec

François Legault a imploré lundi les Québécois de respecter les consignes sanitaires alors que la province observe une hausse du nombre de cas de COVID-19.

Le nombre de cas est en augmentation depuis deux semaines au Québec, s'inquiète François Legault, ajoutant que la santé publique est incapable d'identifier une cause en particulier pour expliquer cette remontée.

«La conclusion qu'il faut tirer, c'est qu'il y a un relâchement général au Québec, a indiqué le premier ministre en point de presse. Je comprends qu'il y a eu un relâchement, mais c'est très important de revoir une baisse des cas déclarés.»

Le premier ministre demande donc aux Québécois de revenir à leurs bonnes habitudes et de respecter les consignes sanitaires afin d'éviter un reconfinement.

«Pensez d'abord à nos enfants. Il faut que nos enfants restent à l'école au moins jusqu'à Noël», a demandé M. Legault.

Flanqué du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, Richard Massé, a indiqué que les nouveaux cas touchent une tranche plus jeunes de la population et pas seulement à Montréal.

Le bilan de la COVID-19 s’est alourdi de 140 nouveaux cas et deux décès supplémentaires lundi, pour des totaux de 62 492 cas et 5760 décès depuis le début de la pandémie.