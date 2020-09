Une mère de Roxton Pond, en Montérégie, accumule les refus pour visiter des logements après qu'elle mentionne avoir quatre enfants, dont trois atteints du spectre de l’autisme

Bien qu’Alexandra Chaput prétend avoir un dossier de crédit impeccable, rares sont les propriétaires qui lui donnent l’occasion de visiter leur logement.

«Normalement, tout va bien dans la conversation jusqu’à ce que je parle du nombre d’enfants que j’ai. J'entends un bafouillage dans leur voix et ils me répondent qu’ils vont me rappeler s’il y a quoi que ce soit», déplore celle qui vient de vendre la demeure familiale.

Après avoir essuyé une vingtaine de refus, Mme Chaput voit la lumière au bout du tunnel lorsque le propriétaire d’un logement près de l’école de ses enfants lui offre de devenir sa locataire.

Quelques minutes avant de se déplacer pour aller signer le bail, la mère de famille reçoit l’appel dudit propriétaire.

«Il m’a dit "Je suis désolé, je ne peux pas. J’ai la pression de mes locataires qui m’ont dit que si je prenais un virage familial ils partiraient tous en juin 2021 et je ne peux pas me permettre ça", relate la femme en entrevue avec Denis Lévesque.

«Ça me dépasse complètement», ajoute-t-elle, précisant qu’elle a réussi à visiter aussi peu que deux logements depuis le mois d’août.

Il s’agit du premier refus où on réfère directement à sa situation familiale.

«Ça s’arrête généralement au moment où j’essaie d’obtenir un rendez-vous pour visiter un logement.. On me dit simplement que ça ne fonctionnera pas et on ne précise pas pourquoi», se désole la mère de famille, qui assure avoir un «bon» budget pour se loger.

Au téléphone, ces propriétaires lui posent une kyrielle de questions : Quel est votre travail? Êtes-vous à l’aise de passer une enquête de crédit? Avec qui allez-vous habiter?

En répondant «avec mes enfants» à cette question, la suite logique est vraisemblablement «combien?».

«C’est à ce moment-là que la conversation s’arrête, sans donner de raison supplémentaire», répète-t-elle.

Pas un cas de famille défavorisée

«Je n’ai pas vraiment de problèmes financiers, j’ai un super réseau, mes parents sont là pour m’aider», explique celle qui a reçu plusieurs propositions d’organismes qui viennent en aide aux familles plus démunies.

«Ce n’est pas mon cas et je ne veux pas prendre la place de quelqu’un qui en a réellement besoin», admet Alexandra Chaput.

Le problème réside en le fait qu’on ne veuille pas lui louer de logement malgré un «bon dossier de crédit et d’excellentes références»

«Je trouve que je suis une candidate idéale!», conclut la jeune femme, qui n’est visiblement pas au bout de ses peines.

Au Québec, il est interdit de refuser de louer un logement pour des motifs discriminatoires, comme la situation familiale parce que chaque enfant a droit à un toit sur sa tête.

