Jennifer Lopez et Alex Rodriguez n’achèteront pas les Mets de New York

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se sont retirés du processus d'achat de l'équipe de baseball des Mets de New York.

Il avait précédemment été annoncé que le couple travaillait avec d'autres investisseurs pour racheter cette équipe, une décision qui aurait fait de la chanteuse la première femme propriétaire d'une équipe de baseball.

Cependant, sur Instagram samedi, la vedette de «Dance Again» a confirmé que l'accord n'avait pas abouti.

« Alex et moi sommes tellement déçus !! Nous avons travaillé si dur ces 6 derniers mois sur notre rêve de devenir le premier couple issu des minorités et pour moi la première femme à acheter une équipe de Major League de baseball, la préférée de son père avec son propre argent durement gagné. Nous n’avons toujours pas abandonné !! NY4ever », a-t-elle écrit.

La bomba latina et l'ancien joueur de baseball devaient investir 300 millions de dollars dans l'équipe, selon le New York Post.

« Le consortium dirigé par Alex Rodriguez et Jennifer Lopez a informé les Mets qu'ils ne poursuivraient plus l'acquisition de l'équipe », peut-on également lire dans un communiqué officiel.

Le consortium, qui comprenait Vincent Viola, Mike Repole et Marc Lore, avait soumis une offre entièrement financée pour un prix d'achat record pour l'équipe, et était soutenu par JP Morgan en tant que garant. Des lettres d'engagement de partenaires solvables avaient également été fournies.

« Le consortium s'est dit déçu de ne pas faire partie de la revitalisation de New York et de ne pas pouvoir offrir une expérience exaltante pour les admirateurs. Nous souhaitons bonne chance à la famille Wilpon et à toute l'organisation des Mets », peut-on lire en conclusion du communiqué.