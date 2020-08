Les voyages dans le Sud comprendront des assurances pour la COVID

Air Canada et Sunwing offriront aux voyageurs canadiens des assurances médicales liées à la COVID-19 pour les destinations du Sud, alors que les compagnies aériennes tentent par tous les moyens de convaincre le public de reprendre place à bord de leurs appareils désertés.

Le régime annoncé par Vacances Air Canada, en partenariat avec le géant allemand de l’assurance Allianz Global Assistance, couvrira entre autres les frais médicaux d’urgence et de quarantaine. Il est entré en vigueur ce lundi et n’est applicable que pour les destinations «Soleil», dont le Mexique et les Caraïbes, sans frais supplémentaires.

«Ce régime d'assurance pour les urgences médicales liées à la COVID-19 vise à fournir la protection et le confort nécessaires afin que les clients de Vacances Air Canada puissent de nouveau voyager en toute confiance et profiter pleinement de leurs vacances sans s'inquiéter au sujet des urgences médicales liées à la COVID-19», a déclaré dans un communiqué le chef de la direction chez Allianz Global Assistance, Chris Van Kooten.

Le programme d’Allianz offre une couverture maximale de 100 000 $ par personne, par voyage, et couvre entre autres les frais médicaux, l’hébergement en cas de quarantaine ainsi que le rapatriement en cas de décès. Cela inclut aussi les urgences médicales non liées au coronavirus.

La compagnie Blue Diamond Resorts, propriété de Sunwing, s’est quant à elle associée avec l’assureur MAS Servicios pour offrir un régime similaire pour les destinations «Soleil» à partir du 1er septembre.

L’offre comprend une couverture totale à hauteur d’environ 72 000 $ et couvre une gamme de services allant des soins médicaux à domicile au service téléphonique d’urgence 24h/24.

Cette nouvelle stratégie des compagnies aériennes arrive à un moment où celles-ci peinent à se relever du choc violent qu’a causé la pandémie de COVID-19 sur les affaires. Selon les chiffres révélés récemment par l’Agence des services frontaliers du Canada, le nombre de voyageurs terrestres et aériens à traverser la frontière a baissé d’environ 95 % entre le mois de mars et le mois d’août par rapport à la même période l’année dernière.

La chute drastique du volume de déplacements s’est accompagnée de lourdes pertes pour les lignes aériennes. Air Canada a rapporté une perte nette de 1,05 milliard $ au premier trimestre, alors que le président-directeur général Calin Rovinescu évoquait au mois de mai dans un appel téléphonique aux analystes «la période la plus sombre de toute l’histoire de l’aviation commerciale».

Le gouvernement du Canada continue de déconseiller tout voyage à l’étranger non essentiel.