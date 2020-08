Les images du vandalisme de la statue de John A. Macdonald au centre-ville de Montréal, samedi, ont dérangé Mario Dumont, qui se demande pourquoi les policiers ne sont pas intervenus pour empêcher le déboulonnement.

«C’est une non-intervention à peine imaginable. Tu les vois faire. Tous ceux qui ont les mains sur la strap, tu les prends, tu les amènes en prison et c’est un procès pour méfait. [...] Je ne serais pas surpris que personne ne soit arrêté pour un méfait comme ça, que personne ne fasse de la prison», déplore l’animateur.

Selon lui, ne pas intervenir devant des cas de vandalisme aussi flagrants encourage d’autres personnes à poser les mêmes gestes.

Une enquête du SPVM a été ouverte et la police, qui n’a procédé à aucune arrestation sur place, tente de retrouver les personnes à l’origine du méfait.

Mario Dumont salue néanmoins les réactions de plusieurs politiciens, dont la mairesse de Montréal Valérie Plante, qui ont dénoncé le déboulonnage de la statue et exigé sa conservation.

«Si on rebrasse toute l’histoire, il y a un paquet de personnages à qui ont peut reprocher des choses. La question n’est pas là, dit-il. La question est vraiment de savoir si on veut assumer l’histoire, la comprendre, savoir ce que des personnages ont fait ou pas fait, ou bien si on laisse des petits voyous – qui pour la plupart ne connaissent rien à l’histoire – décider de ce qui a droit de citer ou non.»

L’animateur insiste : c’est avec la connaissance de l’histoire qu’on peut changer l’avenir et la façonner comme on l’entend.

«Aujourd’hui, on vit d’une certaine manière et on est convaincu que c’est bien. On compare ce qui se fait aujourd’hui avec ce qui se faisait il y a 50 ans et on se dit que c’était épouvantable ce qui se faisait, rappelle-t-il. Peut-être que dans 100 ans d’ici, on regardera ce qui se passait en 2020 et on va trouver que c’était la préhistoire.»

