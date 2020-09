Retour à la cour pour un pédophile

L’histoire d’un des pires pédophiles du Québec, condamné en 2005 pour avoir vendu des vidéos de ses abus sexuels sur sa fillette de 4 ans, connaîtra un nouveau chapitre aujourd’hui avec le début d’un nouveau procès pour avoir récupéré des images des agressions à sa sortie de prison.

« Il s’agit du pire crime, commis dans les pires circonstances », avait dit la juge Dominique Wilhelmy en 2005, tout en disant craindre que le pédophile Luc X récidive une fois à l’air libre.

Le cas de Luc X, maintenant âgé de 47 ans, avait révolté le Québec lors de son arrestation en 2002, quand il avait été révélé qu’il vendait sur internet des vidéos de ses abus sur sa propre fille de 4 ans. C’est d’ailleurs pour protéger l’identité de la victime qu’il est interdit d’identifier l’accusé.

Photo d'archives

Pire encore, il avait ensuite été révélé que ce crack en informatique était à la tête d’un réseau internet qui faisait la vente et la distribution de pornographie juvénile, allant même jusqu’à mettre en scène des bébés en couche dans des scènes sexuellement explicites.

Conditionnée

Son procès avait ensuite permis de découvrir que la petite avait été abusée pendant deux ans et demi et qu’elle avait été tellement conditionnée par son père que même des années plus tard, elle « usait de son corps pour obtenir de l’affection ».

Loin d’être repentant et loin de vouloir se tenir à carreau au moins jusqu’à la fin de son procès, Luc X avait alors profité de sa liberté sous caution pour commettre des attouchements sur une enfant de 5 ans.

Déclaré coupable entre autres d’agression sexuelle et de distribution de pornographie juvénile, la juge l’avait alors condamné à 15 ans d’incarcération, en plus de l’étiqueter « délinquant à contrôler » en raison du risque de récidive élevé. Ses remords exprimés à la cour semblaient d’ailleurs « opportunistes » et superficiels, avait ajouté la magistrate.

Le matériel illégal avait également été détruit, mais ce que tous ignoraient, c’est que le pédophile aurait réussi à cacher une copie du matériel.

Selon un rapport de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [CLCC], Luc X avait obtenu sa libération d’office en 2015. Il avait alors été envoyé en maison de transition et s’était fait imposer de strictes conditions.

Or, il semble qu’après près de 15 ans de détention, le pédophile n’a rien appris, puisqu’il s’est fait attraper avec un ordinateur connecté à internet, alors que cela lui était interdit. Il avait également été vu chez des prêteurs sur gages, où il est possible d’acquérir du matériel informatique.

« Plusieurs de vos déplacements étaient nébuleux ou vous ne signalez pas adéquatement », indique le rapport de la CLCC, ajoutant que pendant longtemps, Luc X ne s’impliquait pas assez dans ses thérapies.

Dans un GPS

Le pot aux roses a finalement été découvert quand le pédophile aurait été trouvé en possession d’un GPS, qui contenait des images de pornographie juvénile, dont des images pédopornographiques de sa fille, les mêmes qui lui avaient valu sa condamnation il y a 15 ans.

« Vous vous vantiez de votre criminalité de nature sexuelle et qu’il était facile pour vous de vous procurer de la pornographie juvénile », peut-on lire dans le rapport daté de juin dernier.

À nouveau arrêté, Luc X subira son procès pour possession et distribution de pornographie juvénile.

S’il est déclaré coupable, il risque à nouveau une longue peine d’incarcération, et il ne serait pas surprenant que la couronne demande à ce qu’il soit déclaré « délinquant dangereux », ce qui rendrait par la suite plus difficile toute demande de libération conditionnelle.