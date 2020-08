Statue de Macdonald décapitée: violence politique «à l'Américaine»

La classe politique et experts de toutes allégeances semblent unanimes : en déboulonnant la statue de John A. Macdonald à Montréal, les manifestants antiracistes n’ont pas fait valoir leur point de vue de la bonne manière.

Même l’un des plus fervents indépendantistes n’a pas apprécié de voir des gens vandaliser le monument à la mémoire du père fondateur du Canada dans un rassemblent organisé par la Coalition pour la libération BIPOC.

«Ce n’est pas vrai qu’une poignée de personnes va commencer à démolir ce qui fait partie de notre histoire, a commenté Mathieu Bock-Côté en entrevue sur les ondes de LCN, lundi. Je n’ai pas de tendresse particulière pour Macdonald, je n’ai pas de tendresse particulière pour le pays qu’il a fondé, mais je n’ai aucune tolérance pour les groupuscules d’extrême gauche qui croient avoir le droit de faire usage de violence politique pour détruire des monuments publics [et] refaçonner l’imaginaire collectif sous le signe du vandalisme.»

«Macdonald est la figure fondatrice du Canada, a rappelé le chroniqueur d’allégeance souverainiste du Journal de Montréal. Un pays ne peut pas fonctionner à l’abolition systématique de son passé, même dans ses parts troubles.»

À qui le tour?

L’acte commis dans le but de signifier l’objectif de mettre fin au racisme systémique dans tous les paliers gouvernementaux au Canada n’est pas sans rappeler la violence des manifestations américaines, d’après Bock-Côté.

«Il faut voir là-dedans encore une fois une américanisation des mentalités, c’est-à-dire des violences politiques de plus en plus grandes, le droit de tout réduire à quelques obsessions idéologiques, analyse-t-il. C’est un oubli simple qu’aucun homme politique, qui qu’il soit, n’a un bilan immaculé. Les hommes politiques ne sont pas des saints. Ils ont un héritage complexe avec des exploits et parts sombres. Si on ne veut avoir que des hommes politiques nobles et doux dans l’espace public, on va tout abolir.»

«Macdonald certainement pas un ami des Canadiens français ni un appui des autochtones, mais dans la logique qui s’impose en ce moment... Aujourd’hui c’est Macdonald. Demain, qui ce sera? Est-ce que ça va être René-Lévesque? Est-ce que ça va être Papineau? Est-ce que ça va être La Fontaine? [...] À partir du moment où on entre dans cette logique iconoclaste de destruction de statues, on ne sait plus exactement comment ça va s’arrêter.»

La Coalition pour la libération BIPOC qui milite pour un réinvestissement dans les communautés dans le but de sauver des vies de personnes noires, autochtones et racisées, en plus du définancement des corps policiers.

John A. Macdonald a été le premier premier ministre du Canada, dirigeant le pays de 1867 à 1873, puis de 1878 à 1891. Il est considéré comme l’un des principaux Pères de la Confédération. Ces dernières années, il a été critiqué relativement à la politique controversée qu'il a menée à l'endroit des autochtones.