Un couple enlève un bébé sous la menace d'une arme

Un homme et une femme de la Géorgie ont été arrêtés après avoir enlevé un bébé d’un an en menaçant la mère de l’enfant avec une arme. Le petit a été rendu à sa famille sain et sauf.

La mère du petit Mateo Mantufar-Barrera marchait avec lui quand un véhicule utilitaire sport s’est arrêté près d’elle. Un homme l’a menacé d’une arme tandis qu’une femme a pris l’enfant qui était dans sa poussette.

Au terme d’une alerte Amber, le jeune Mateo a été retourné auprès de sa mère et un couple a été arrêté pour ce crime.

En point de presse lundi, l’agent Mike Beller a expliqué que le couple avait l’intention d’élever l’enfant comme le sien.

Les suspects avaient également tenté d’enlever un autre enfant seulement 10 ou 15 minutes avant.

«Ils ont vu une mère marcher avec son enfant et ils l’ont menacé avec une arme. Elle a couru tellement vite qu’elle a pu se cacher dans un appartement», raconte l’agent Beller.

Toutefois, cette femme n’a jamais contacté le 911. Les autorités voudraient avoir son témoignage pour ajouter au dossier des suspects.

Les suspects sont détenus en attendant leur procès. Leur avocat a fait savoir que la femme avait vécu une fausse couche récemment.