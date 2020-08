La mairesse de Montréal, Valérie Plante, fait le bilan de son été en entrevue avec Pierre Bruneau. À ne pas manquer au TVA 17h.

Piétonnisation de certaines rues, multiplications des pistes cyclables et des zones de travaux: certains Montréalais ont trouvé l’été difficile.

La mairesse Valérie Plante est consciente que ses différents projets peuvent être des irritants pour certains.

Mais en entrevue avec Pierre Bruneau, elle a dit qu’elle ne reculerait pas et qu’elle continue d’agir pour organiser la «ville du futur».

«Cette idée que les gens disent: "vous avez pris cette décision-là, c’est fini, je ne vous aime plus". Écoutez, je n’ai pas été élue pour plaire à tout le monde. J’ai une vision claire, je l’ai dit depuis le début», a-t-elle affirmé.

«Le REV (réseau express vélo, NDLR), je le rappelle, c’était dans ma plate-forme électorale. Les gens en votant pour moi le savaient. Je ne vais pas me cacher, je ne vais pas être gênée de penser à la ville du futur. Et surtout pas à juste penser à ma cote de popularité, mais de me dire : je fais la ville pour mes enfants, mes petits-enfants, vos petits-enfants.»

