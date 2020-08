Channing Tatum devient une princesse-licorne

Reconnu comme un sex-symbol, l’acteur et danseur Channing Tatum a surpris ses admirateurs en publiant sur Instagram, lundi, une photo de lui-même quelque peu différente.

Assis parmi plusieurs toutous de licorne la vedette de «Magic Mike» arbore une paire d’ailes de fée, un tablier coloré et un cache-yeux de princesse.

Une image qui détonne avec ses poses habituelles qui mettent davantage en valeur ses muscles et autres angles flatteurs de son corps.

«Je ne sais pas pour vous, mais les choses sont devenues un peu étranges pour moi en quarantaine. Je me suis accidentellement embarré dans la chambre de ma fille de 7 ans. Et j’ai fini par trouver l’enfant qui sommeillait en moi. Alors voici ce que j’ai créé pour ma petite fille. De ce qui est, j’imagine, la petite fille en moi. Merci de lire. #Sparkella», a écrit la vedette dans sa publication Instagram.

Channing Tatum fait ainsi la promotion de son tout premier livre pour enfants intitulé «La seule et unique Sparkella» («The One and Only Sparkella») qui paraîtra en 2021.